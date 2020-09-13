Расхититель бюджета Улан-Удэ ответит за старые грехи

Отец депутата горсовета Улан-Удэ не смог спрятать от суда недвижимость и джип



Юрий Турченюк, известный в том числе по громкому уголовному делу о многомиллионном мошенничестве, вынужден платить по счетам. Такое решение принял суд. Согласно вердикту, в счет погашения ущерба по уголовному делу у предпринимателя заберут имущество, спрятанное им от приставов.



Провернули, но попались



История началась во второй половине «нулевых». Не будем утомлять вас подробностями, скажем лишь, что ряд особо предприимчивых граждан придумали весьма денежную, но не совсем законную схему. В результате чего со счетов МУП «Улан-Удэнская энергетическая компания» с помощью поддельных исполнительных листов похищено 59 млн рублей.



Дело возбудили еще в 2009 году, но приговор вынесен только в 2017-м. На скамье подсудимых оказались несколько человек: бизнесмен, учредитель компаний «Бизнес-Трейд» и ряда других коммерческих структур Юрий Турченюк, бывший гендиректор ОАО «Улан-Удэнская управляющая компания» Баир Цыренжапов, экс-руководитель МУП «Улан-Удэнская энергетическая компания», а затем директор строительной компании «Сибэнергострой» Алексей Глазков, а также бывшие работники Арбитражного суда Бурятии Александр Лопатин и Игорь Покацкий.



Турченюка, Цыренжапова и Глазкова обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а Лопатина и Покацкого - в пособничестве в мошенничестве (ч. 5 ст. 33 - ч. 4 ст. 159 УК РФ). При этом роль главного организатора и вдохновителя преступления обвинение отводило Юрию Турченюку – по мнению следователей ФСБ, кто вел это дело, именно он придумал ту самую схему, по которой похитили 59 млн рублей.



Рассмотрение уголовного дела должно было начаться еще в конце 2010 года, однако по решению самого следствия его направили на дополнительное расследование. В августе 2011 года оно, наконец, поступило в суд. Однако уже через месяц его вернули в прокуратуру в связи с выявленными нарушениями в составлении обвинительного заключения - в деле не оказалось потерпевшей стороны.



Преступление без наказания



Последнее рассмотрение дела началось в суде в июле 2014 года и длилось более трех лет. За это время внимание к громкому мошенничеству, о котором в самом начале сообщали все ведущие республиканские СМИ, уже окончательно сошло на нет. Его подробности забылись, как и фамилии фигурантов, в свое время известные всей республике.



После всех этих проволочек оказалось, что у преступления истек срок давности. В отношении Баира Цыренжапова, Александра Глазкова и Игоря Покацкого, признавших вину, рассмотрение уголовного дела прекратили. А вот Юрий Турченюк и Александр Лопатин не согласились с выдвинутыми против них обвинениями и настаивали на продолжении судебного процесса.



В итоге суд признал их виновными. Юрия Турченюка приговорили к 7 годам колонии общего режима со штрафом в размере 450 тыс. рублей, Александра Лопатина - к 4 годам колонии общего режима со штрафом в 150 тыс. рублей. Однако оба осужденных освобождены от наказания в связи с истечением срока давности.



Таким образом, все фигуранты некогда громкого процесса о хищении 59 млн бюджетных рублей остались на свободе. Исключение из этой компании составил только Алексей Глазков, его осудили к реальному заключению по другим уголовным делам.



О чем нам говорит эта история? В общем-то, ничего нового. Как и прежде, у нас можно провернуть схему на десятки миллионов рублей ущерба и избежать реального наказания.



Моя хата с краю



Однако, помимо уголовной части, был и гражданский иск прокурора о возмещении обвиняемыми причиненного ущерба. Его суд удовлетворил. Но, как выяснилось, Юрий Турченюк не спешил возвращать похищенное. По состоянию на начало этого года он должен был вернуть потерпевшему в лице мэрии Улан-Удэ еще 13,8 млн рублей.



Устав ждать, комитет по управлению имуществом Улан-Удэ подал иск в суд об обращении взыскания на имущество Юрия Турченюка, которое тот спрятал от приставов, переписав на третьих лиц. Тем более что факты «липовой» продажи Турченюком недвижимости и дорогого внедорожника не были секретом – их установили еще в ходе суда по уголовному делу.



Так, «Лексус» 2008 года выпуска Турченюк «продал» своей теще, пенсионерке с доходом в несколько тысяч рублей в месяц. Земельный участок площадью 6554 квадратных метра, нежилое помещение площадью 131 квадратный метр и еще одно нежилое здание он также переписал на тещу, а потом по договору купли-продажи недвижимость отошла к некоему господину по фамилии Коноваленков.



На суде Турченюк заявил, что к спорному имуществу «никакого отношения не имеет». Представитель Коноваленкова также возражал против удовлетворения иска, поскольку «истцом не представлено доказательств, позволяющих сделать вывод о притворности сделок».



Кто не спрятал, я не виноват



Однако судья подняла показания самого Коноваленкова, данные им в ходе расследования. Согласно им, летом 2009 года к нему обратилась жена Турченюка с просьбой переписать имеющееся в собственности ее матери Афонькиной имущество на него. Речь шла о здании автовокзала и кинотеатре. Коноваленков тогда открыто заявил следователям, что имущество Афонькиной переписано на него формально, так как никаких денег за него он не отдавал, а о стоимости недвижимости даже не знает. Также ему не известно, что именно, помимо автовокзала и кинотеатра «Прогресс», на него переписано.



По предположению самого Коноваленкова, после возбуждения уголовного дела имущество Афонькиной переписано на него для того, чтобы собственность Турченюка не арестовали судебные приставы. По бумагам он является собственником, но фактически не распоряжался и не управлял им. Основным и единственным источником дохода его семьи является работа отделочником.



Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что Турченюк, «злоупотребив правом, своим заведомо недобросовестным поведением, направленным на сокрытие имущества от обращения взыскания, воспрепятствовал осуществлению законного права города Улан-Удэ как потерпевшего в уголовном деле на возмещение вреда от преступления». Иск был удовлетворен.



Турченюк с таким решением не согласился и обжаловал его. Однако Верховный суд Бурятии оснований для отмены решения суда первой инстанции не нашел.



Имидж и наследие



К слову, Юрий Турченюк – фигура в Бурятии довольно известная. Как следует из его биографии, размещенной в Сети, родился он 22 мая 1963 года в городе Кемерово. В 80-е годы работал в Улан-Удэ официантом в самом престижном на тот период ресторане «Селенга», затем уехал в Москву, где занялся коммерцией. В середине 2000-х вернулся в Улан-Удэ и занялся бизнесом, связанным с освоением подрядов в сфере муниципального ЖКХ.



За короткий период о Юрии Турченюке стали говорить как об одном из самых богатых и непубличных бизнесменов региона. Его влияние простирались от асфальтобетонных заводов на юго-западе Улан-Удэ до финансирования дружественных мэрии Улан-Удэ СМИ. Но это все было до громкой «уголовки».



К слову, сейчас его сын избран в Улан-Удэнский горсовет депутатов и владеет долей в 50% республиканского телеканала. Остальные 50% принадлежат автономному учреждению, находящемуся в собственности правительства Бурятии.



Станислав Сергеев, «Номер один».