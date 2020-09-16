Главный экспонат

Жителям Бурятии наконец-то покажут деньги. Но не дадут

До такого прогресс еще не дошел. Смотреть можно, руками не трогать. Музейные экспонаты все-таки.

«Выставка «Деньги военных лет» посвящена 75-летию Великой Победы. Среди экспонатов – изображения советских денег образца 1937-1947 годов, облигации военных займов, продовольственные карточки, военные денежные знаки советского командования и союзных властей, выпущенные для освобожденных территорий», - говорится в сообщении республиканского отделения Сибирского главного управления Банка России.А мы уж обрадовались: думали, настоящие, нынешние деньги покажут. Приехали бы с выставкой, где можно потрогать руками миллиард рублей пятитысячными купюрами. Или хотя бы миллион долларов.Впрочем, миллиона рублей тоже хватило бы. Ведь даже если верить официальной статистике зарплат (на январь этого года – 42 тыс. рублей, во что верится с трудом), то этот миллион средний житель республики не зарабатывает и за год.Так что выставка денег – идея, с одной стороны, хорошая. Но с другой – не надо дразнить голодную собаку свежим мясом.