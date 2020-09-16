В Бурятии сельчанин лишил угонщика машины

Позже полицейские задержали подозреваемого в угоне иномарки





В Бурятии в дежурную часть отдела полиции «Тункинский» поступило заявление об угоне иномарки от 51-летней жительницы села Кырен. Она рассказала, что неизвестный угнал ее автомобиль, припаркованный рядом с домом свекрови.



Женщина уточнила, что отлучилась буквально на две минуты: вместе с родственницей она заносила в дом лежавшие в салоне автомашины вещи. При этом сельчанка не заперла двери авто и, кроме того, оставила ключи в замке зажигания.



Машину обнаружили спустя несколько часов в селе Охор-Шибирь. О ее местоположении владелице сообщил местный житель. Мужчина увидел информацию об угоне иномарки в одном из мессенджеров и незамедлительно уведомил хозяйку о находке.



Кроме того, сельчанину, как выяснили позже полицейские, удалось побеседовать с водителем автомобиля. В молодом человеке, который без имеющихся на то причин стал нервничать и поспешил уехать, житель села Охор-Шибирь узнал своего знакомого. Поняв, что перед ним угонщик, он принял попытки удержать его. Однако ему удалось лишь отобрать у злоумышленника ключи от авто, подозреваемый скрылся.



В результате оперативно-розыскных мероприятий 28-летний житель села Кырен был задержан сотрудниками полиции. По его словам, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил покататься на чужом авто. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Официально не трудоустроен. Возбуждено уголовное дело, ведется дознание, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.



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