В Улан-Удэ пытались ограбить таксиста

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, которого и так ждала колония



В Улан-Удэ в полицию обратился 53-летний житель села Сотниково, подрабатывающий таксистом, и сообщил о попытке грабежа. Он рассказал, что клиент, которого он забрал из питейного заведения, напал на него.



Сидевший на заднем сиденье мужчина обхватил водителя за шею и стал требовать деньги. Однако таксисту удалось освободиться от захвата, и он высадил из салона нетрезвого пассажира.



Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения в кафе, где проводил время злоумышленник. В посетителе оперативники узнали осужденного летом за кражу велосипеда 35-летнего горожанина и задержали его, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Оказалось, что в день грабежа в силу вступило постановление суда об отмене ему условного осуждения за ранее совершенное преступление и направлении в колонию-поселение для отбытия наказания. Решив, что терять нечего, злоумышленник пошел на преступление. Нигде не работает.



Возбуждено уголовное. Следствие продолжается.



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