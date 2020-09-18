В Улан-Удэ пройдет ярмарка экотоваров «Сделано на Байкале»

Предприниматели Бурятии и Приангарья представят свою продукцию под лозунгом «Местное, чистое, честное»



В Улан-Удэ в субботу, 19 сентября, с 11:00 до 19:00 в Улан-Удэ на площадке у Музея истории города (ул. Ленина, 26) экопредприниматели и мастера Бурятии и Иркутской области представят свою продукцию: вяленые лесные ягоды и сиропы, фермерские сыры, чаи, масла и травы, изделия народных промыслов, сувениры из стекла и керамики, украшения из натуральных камней и минералов, свитки с монгольской каллиграфией, мыло ручной работы и товары для беспакетного шопинга — сумки и мешочки для овощей и фруктов.



Продажу экотоваров «Сделано на Байкале» организует фонд «Возрождение Земли Сибирской» с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Партнеры торговой площадки — центр «Мой бизнес», министерство промышленности и торговли Бурятии, а также Ресурсный центр поддержки ТОС Бурятии, сообщили в пресс-службе акции.



«Экопредпринимательство — это способ примерить инициативную хозяйственную деятельность человека и получение от нее прибыли со снижением негативного воздействия на окружающую среду, а также улучшением экологической ситуации. А «Сделано на Байкале» — это возможность представить местных предпринимателей и их замечательную продукцию. Событие пройдет под лозунгом «Местное, чистое, честное», - рассказывает Елена Творогова, руководитель фонда «Возрождение земли Сибирской».



Благотворительный фонд «Ниточка» установит на торговой площадке контейнер для сбора вещей для нуждающихся — одежды, обуви, аксессуаров.



Ярмарка экотоваров «Сделано на Байкале» впервые прошла в 2015 году в Байкальске, после этого она проходила в Култуке, Слюдянке и Иркутске. В ней принимают участие выпускники Школы экологического предпринимательства (ШЭПР), которая помогает запускать и развивать экологичные бизнес-проекты по производству экологичных товаров и услуг.



Презентация и продажа экотоваров будет проходить с соблюдением всех мер безопасности и с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Вход в масках и перчатках свободный для всех желающих.



Фото: «Сделано на Байкале» в Улан-Удэ в 2018 году

