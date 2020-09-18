В Бурятии новый транспортный прокурор

Андрей Аштуев – уроженец Усть-Ордынского округа и выпускник БГУ
Приказом Генерального прокурора России. Бурятским транспортным прокурором назначен старший советник юстиции Андрей Аштуев, сообщила сегодня Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Ранее он занимал пост Тайшетского межрайонного прокурора.
Андрей Аштуев родился 3 мая 1980 года в селе Майск Осинского района Усть-Ордынского Бурятского округа в семье сельских учителей. Как сообщает ведомственное издание РЖД «Гудок», окончил Майскую среднюю школу с серебряной медалью. Поступил в Бурятский госуниверситет на юридический факультет. Когда учился на пятом курсе, был назначен на должность следователя прокуратуры Осинского района. Через три года переведён на должность заместителя прокурора Аларского района, а в январе 2006 года, в возрасте 25 лет, возглавил прокуратуру этого района. В апреле 2012 года приказом генерального прокурора РФ был назначен на должность Тайшетского межрайонного прокурора, где и работал до перехода в транспортную прокуратуру.
Неоднократно поощрялся прокурором Иркутской области, награжден именными наручными часами генерального прокурора РФ. В 2016 году Андрей Аштуев удостоен высокого звания «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации» с вручением грамоты генерального прокурора РФ. Женат, имеет двоих детей.
До Андрея Аштуева Бурятскую транспортную прокуратуру возглавлял Валентин Перинов, на эту должность он был назначен в августе 2017 года, ушел работать в прокуратуру Бурятии.
Фото: zntruda.ru
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