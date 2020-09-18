«Кидалово» для вузов

Коронавирус позволил абитуриентам поступать сразу в несколько университетов



В вузах Бурятии начался учебный год. Приемная кампания проходила в условиях эпидемии коронавируса. Условия для абитуриентов значительно отличались от тех, какие были в 2019 году. Целый ряд выпускников школ не преминули воспользоваться сложившейся ситуацией в свою пользу. «Разгребать» последствия приходится сейчас вузам.



Выявить хитрецов



По вузам, работающим в Улан-Удэ, прокатилась волна обмана со стороны особо хитрых поступающих. Эти проблемы всплыли с началом учебного года, и сейчас учебные заведения начинают их решать.



- В этом году ситуация была такая, что абитуриенты могли, вообще не выходя из дома, никуда не выезжая, дистанционно поступать в любой вуз России. Через интернет-заявки. И очень многие подались на запад страны. Экономическая ситуация в республике не очень хорошая, многие дети считают, что в Улан-Удэ учиться не очень престижно, и хотят уехать, - говорит Игорь Муруев, ответственный секретарь приемной комиссии ВСГУТУ.



В этом году абитуриенты имели «лазейку», которой не было год назад без коронавируса. Не надо было предоставлять оригинал документа об образовании. Соответственно, абитуриенты подавали копии в несколько вузов одновременно (такая практика существует уже многие годы, с тех пор как введена система ЕГЭ), причем на этот раз предприимчивые абитуриенты еще и давали согласие на поступление сразу в несколько вузов. И хитрецы нашлись не только в Бурятии, а по все стране.



Фактически таким путем выпускники дискредитировали систему поступления, опробованную в сезоне-2020.



- Это, естественно, могут отменить. И надо будет ехать, чтобы отдать оригинал документа об образовании. В Москве тоже очень много поступивших в несколько вузов, - отмечает наш собеседник.



Прием в вузы регламентировался 726-м приказом минобрнауки РФ.



- Один из пунктов приказа говорит, что согласие на зачисление можно подавать только в одну образовательную организацию. А многие подавали в несколько, и были зачислены в два, три и более вуза. Сейчас это головная боль для вузов. Дети отзывают документы в нарушение этого пункта. Таких абитуриентов оказалось много. Предварительно мы посчитали, что с каждого факультета человек по пять-шесть, - говорят во ВСГУТУ.



Часть поступивших юношей и девушек успели до выхода приказа о зачислении признаться, что не будут учиться во ВСГУТУ, так как параллельно дали согласие другому вузу. Их успели вычеркнуть из приказа. Но, наверное, есть еще 10-15 человек, кого предстоит «выловить». Идет обзвон неявившихся.



- Сейчас мы уточняем информацию. Более того, я видел, что в БГУ уже разместили объявление о допнаборе. На следующей неделе, видимо, на освободившиеся бюджетные места будем тоже объявлять допнабор. Там такая же процедура, как при основном наборе летом. Но когда после зачисления студенты выйдут на учебу, пропущенные занятия они будут догонять индивидуально, - поясняет наш собеседник.



Не хотят идти в промышленность



По ВСГУТУ в этом сезоне было открыто 1056 бюджетных мест, что почти на 200 мест больше, чем год назад. На примере этого вуза видно - приоритеты бывших школьников в отношении профессий год от года не меняются. Максимальный конкурс был на такие направления, как дизайн, менеджмент, государственное и муниципальное управление, журналистика, юридические, экономические специальности. Направления в основном гуманитарные.

- Конкурс был 15-16 человек на место, - отмечает Игорь Муруев.



На IT-направлениях - восемь претендентов на одно бюджетное место. А на технические специальности конкурс оказался еще ниже: примерно пять-семь абитуриентов на место. Самые популярные технические специальности - это традиционные электроэнергетика, машиностроение.



На технологии по молоку, мясу, обработке кожи, меха конкурс во ВСГУТУ оказался еще скромнее. В колледже, к слову, примерно восемь человек на место. Это весьма популярное учебное заведение.



Как ни пытаются федеральные власти «приподнять» в глазах выпускников школ Бурятии (и, конечно, всех других регионов РФ) технические специальности и «притушить» привлекательность гуманитарных, получается неубедительно.



Известно, что немалые усилия по подготовке кадров для себя прилагает Улан-Удэнский авиазавод. Будущее трудоустройство, подработка в период практики, проживание для иногородних, твердые социальные гарантии. Все эти перспективы, к сожалению, не породили среди выпускников школ какого-то экстраординарного интереса.



Самолето- и вертолетостроение по конкурсу тоже намного уступило юридическо-экономической сфере. «Мало кто хочет идти работать на заводы», - констатируют общие настроения абитуриентов в университете.



- В школах на ЕГЭ мало сдают химию, физику, биологию. Соответственно, потом не идут поступать на специальности, где требуется ЕГЭ по данным предметам. И еще математику (профильную) надо сдавать. У нас многие не сдавали математику, «завалов» было очень много в этот год. Один парень пришел со Звездного, говорит, из 17 человек 15 «завалили». Обществознание много «завалили», вернее, не набрали минимального балла. Видите ли, в школе свой порог, а у нас приказом минобрнауки установлены свои минимальные баллы. И они выше, чем минимальные баллы школы. Получается, выпускник в школе вроде бы сдал, а к нам не может пройти, - вспоминает Игорь Муруев летнюю вступительную кампанию.



Напомним, у бурятских вузов разные учредители. Это тоже имеет значение. БГУ и ВСГУТУ учредило минобрнауки РФ, там баллы повыше, и многие абитуриенты не прошли этот вступительный «порог». Сельхозакадемию и институт культуры учредили минсельхоз и минкультуры РФ, соответственно.



По мнению, нашего собеседника из ВСГУТУ, «дистанционка», которую ввели в школах из-за коронавируса, негативно отразилась на выпускниках. «Уровню знаний это совсем не помогло», - подытожил он.



Ветеринары не в моде



В БГСХА было 363 бюджетных места по программам бакалавриата, специалитета и 79 - магистратуры. Это немного меньше, чем год назад.



- Как и у других, у нас возникла проблема. Некоторая часть поступающих попали в несколько вузов. Сейчас у нас таких 17 человек. Они должны сделать выбор. Кто заберет документы, тех отчислим. На их места есть претенденты. Мы заполним бюджетные места. Часть из 17 человек уже решили учиться у нас, - говорят в главном «аграрном» учебном заведении республики.



Хороший конкурс по БГСХА был на направление кадастра и землеустройства – пять человек на место. Высокий интерес отмечался на геодезию, теплоэнергетику и теплотехнику, прикладную информатику.



- По остальным специальностям ровный конкурс. По полтора-два человека на место. Ветеринария - два человека на место. Ветсанэкспертиза - 2,5 человека, - рассказали в вузе. В целом в нем удовлетворены нынешней приемной кампанией.



А режиссеры популярны



Профессия режиссера массовых мероприятий, которой можно овладеть во ВСГИКе, была одной из пиковых по конкурсу-2020. Именно такие режиссеры формируют основное количество мероприятий в учреждениях культуры.



- Это интересно, модно, красиво, это работа с людьми,- отметила Татьяна Редько, проректор по учебной работе ВСГИК.



В 2019 году вуз обладал 237 бюджетными местами. В 2020 году - 199. В «культурке», как называют вуз в народе, бюджетных мест стало меньше, чем в прошлом году.



- На 2021 год у нас, наоборот, ожидается примерно на 60 мест больше, - пояснила Татьяна Редько.



Все бюджетные места заняты. С советских времен учебное заведение было рассчитано не только на Бурятию, но и на макрорегион. И сегодня учиться сюда приезжает немало молодежи из Красноярского края, после окончания Минусинского колледжа. Из Тывы - после Кызыльского колледжа. Поступают выпускники из Забайкальского края, Якутии и т. д.



В этом году ВСГИК решил вопрос с неаккредитованными направлениями (актерское искусство, психолого-педагогическое образование и литературное творчество). Аккредитация на ближайшие годы пройдена по всем направлениям. Все дипломы гособразца.



В этом сентябре, между прочим, ВСГИКу исполняется 60 лет.



Что касается БГУ, то в госуниверситете, как сообщила «Номер один» его пресс-служба, бюджетные места на 100% заполнены. Это 1069 мест. Немного больше, чем год назад.



- Традиционный ажиотаж и большой конкурс - 10-15 человек на место - был на юридическом факультете, в Восточном институте и мединституте, - сказали в БГУ.



По остальным направлениям конкурс в несколько раз ниже.



Петр Санжиев, «Номер один».

Фото: pixabay.com