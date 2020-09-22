Землетрясение ощутили 392 населенных пункта Приангарья и Бурятии

В республике подземную стихию почувствовали в 25 сел, поселков и городов, включая Улан-Удэ









«Землетрясение ощущалось на территории 367 населенных пунктов Иркутской области и 25 населенных пунктов Бурятии силой от двух до шести баллов», - сказал собеседник агентства. По его словам, максимальная сила подземного удара была зарегистрирована в городе Иркутске.



Он также уточнил, что эпицентр землетрясения магнитудой 5,9 находился на глубине десяти километров западнее населенного пункта Култук Слюдянского района.



Землетрясение произошло в ночь на вторник. Интенсивность в эпицентре составила восемь баллов, в Иркутске пять-шесть баллов. Спустя 15 минут после первого землетрясения произошел афтершок.

В 12 территориях Иркутской области, где ощущались толчки, по распоряжению губернатора Игоря Кобзева созданы рабочие группы, которые обследуют жилой фонд и объекты жизнеобеспечения.



Район озера Байкал отличается повышенной сейсмической активностью, напоминает



По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, ежегодно в районе озера в среднем происходит несколько тысяч мелких землетрясений. Однако они никогда не носили катастрофического характера и почти за триста лет наблюдений никогда не приводили к человеческим жертвам.



Наиболее крупные землетрясения, приводившие к разрушениям, в прошлом фиксировались 1 февраля 1725 г.ода(здесь и далее - по новому стилю), 8 марта 1829 г.ода 12 января 1862 г.ода, 26 ноября 1903 года 9 и 23 июля 1905 года.



С начала систематических наблюдений (1950 г.) в этом районе было зарегистрировано 14 землетрясений магнитудой более 6. Во всех случаях жертв не было. Самое сильное землетрясение, Могодское, произошло 5 января 1967 года в среднегорном массиве Бургэт-Нуру на территории Центральной Монголии. Эпицентр располагался в 150 км к западу от Улан-Батора. Из-за малой плотности населения жертв, пострадавших и серьезных разрушений не было, однако вибрация хорошо ощущалась в 400 км к северу, в Иркутске.



За последние 20 лет в регионе произошло только одно крупное землетрясение - 27 августа 2008 года. Его эпицентр располагался под дном Байкала неподалеку от рабочего поселка Култук (Слюдянский район Иркутской области). Его магнитуда достигала 6,1 оно сопровождалось множеством афтершоков, колебания ощущались в Слюдянке и Иркутске.



Жертв и пострадавших не было. Появились трещины в некоторых домах Слюдянки, в Култуке было признано аварийным здание школы. При этом в Иркутске возникли проблемы со связью и доступом в интернет, вызванные не столько повреждениями сетей, сколько возникшими пиковыми нагрузками.



Фото: pixabay.com Толчки мощного землетрясения магнитудой 5,9 ощущались на территории почти 400 населенных пунктов в Иркутской области и в Бурятии, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.«Землетрясение ощущалось на территории 367 населенных пунктов Иркутской области и 25 населенных пунктов Бурятии силой от двух до шести баллов», - сказал собеседник агентства. По его словам, максимальная сила подземного удара была зарегистрирована в городе Иркутске.Он также уточнил, что эпицентр землетрясения магнитудой 5,9 находился на глубине десяти километров западнее населенного пункта Култук Слюдянского района.Землетрясение произошло в ночь на вторник. Интенсивность в эпицентре составила восемь баллов, в Иркутске пять-шесть баллов. Спустя 15 минут после первого землетрясения произошел афтершок.В 12 территориях Иркутской области, где ощущались толчки, по распоряжению губернатора Игоря Кобзева созданы рабочие группы, которые обследуют жилой фонд и объекты жизнеобеспечения.Район озера Байкал отличается повышенной сейсмической активностью, напоминает ТАСС . Озеро образовалось несколько десятков миллионов лет назад в рифтовой впадине - тектоническом разломе. Точный характер возникновения этого разлома до сих пор является предметом дискуссий - он мог возникнуть из-за расхождения Евразийской литосферной плиты и, как предполагают некоторые ученые, откалывающейся ее восточной части, Амурской плиты. Однако причинами могут быть как наличие под ложем озера приближенных к коре потоков мантии (плюма), так и последствия столкновения Индостанской и Евразийской плит.По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, ежегодно в районе озера в среднем происходит несколько тысяч мелких землетрясений. Однако они никогда не носили катастрофического характера и почти за триста лет наблюдений никогда не приводили к человеческим жертвам.Наиболее крупные землетрясения, приводившие к разрушениям, в прошлом фиксировались 1 февраля 1725 г.ода(здесь и далее - по новому стилю), 8 марта 1829 г.ода 12 января 1862 г.ода, 26 ноября 1903 года 9 и 23 июля 1905 года.С начала систематических наблюдений (1950 г.) в этом районе было зарегистрировано 14 землетрясений магнитудой более 6. Во всех случаях жертв не было. Самое сильное землетрясение, Могодское, произошло 5 января 1967 года в среднегорном массиве Бургэт-Нуру на территории Центральной Монголии. Эпицентр располагался в 150 км к западу от Улан-Батора. Из-за малой плотности населения жертв, пострадавших и серьезных разрушений не было, однако вибрация хорошо ощущалась в 400 км к северу, в Иркутске.За последние 20 лет в регионе произошло только одно крупное землетрясение - 27 августа 2008 года. Его эпицентр располагался под дном Байкала неподалеку от рабочего поселка Култук (Слюдянский район Иркутской области). Его магнитуда достигала 6,1 оно сопровождалось множеством афтершоков, колебания ощущались в Слюдянке и Иркутске.Жертв и пострадавших не было. Появились трещины в некоторых домах Слюдянки, в Култуке было признано аварийным здание школы. При этом в Иркутске возникли проблемы со связью и доступом в интернет, вызванные не столько повреждениями сетей, сколько возникшими пиковыми нагрузками.Фото: pixabay.com