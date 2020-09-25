В Бурятии группа «черных» лесорубов действовала в черте Улан-Удэ

Полиция задержала подозреваемых в незаконной рубке леса в особо крупном размере



В Улан-Удэ в городской отдел полиции поступила информация о незаконной рубке в лесном массиве Октябрьского участкового лесничества, неподалеку от седьмого километра Спиртзаводской трассы. В ходе рейда работники Городского лесничества обнаружили более 160 спиленных злоумышленниками сосен. Ущерб, причиненный лесному фонду оценен на сумму более 1,8 миллиона рублей.



Полицейские во взаимодействии с лесничими организовали засаду неподалеку от места происшествия. Утром на лесоучасток явились подозреваемые, однако сразу задержать их не удалось. Заподозрив неладное, они бросили грузовые автомашины и скрылись.



Прибывшая следственно-оперативная группа произвела осмотр места происшествия. При осмотре транспортных средств были сняты отпечатки пальцев возможных злоумышленников, изъяты следы обуви возле грузовика. Кроме того, в одном из автомобилей сотрудники полиции обнаружили сумку с документами и сотовый телефон водителя – ранее неоднократно судимого за незаконную заготовку лесных насаждений 33-летнего жителя Улан-Удэ. Впоследствии он был задержан полицейскими.



Другого участника противоправных деяний сотрудники уголовного розыска задержали вечером, когда тот с подельником вернулся в лесной массив за машинами. Деятельную помощь городским оперативникам оказали сотрудники угрозыска МВД Бурятии.



В качестве подозреваемых следователем допрошены трое жителей Улан-Удэ в возрасте от 33 до 39 лет. Все они дали признательные показания. Предварительно установлено, что, действуя группой лиц по предварительному сговору, фигуранты без соответствующих разрешительных документов рубили лес и увозили на принадлежащую им пилораму. После пиломатериал продавался горожанам.



При этом ранее злоумышленники были неоднократно судимы. Двое еще не отбыли наказание в виде условного осуждения к лишению свободы. Более того, в отношении водителя, чьи документы обнаружены в автомашине, в настоящее время расследуется уголовное дело по факту ранее совершенной незаконной рубки деревьев.



Возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и изобличение других возможных участников противоправной деятельности, продолжаются, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Фото: МВД по Бурятии

