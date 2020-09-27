В Бурятии повально закрывают магазины в торговых центрах

Причина все та же - несоблюдение противоэпидемических мероприятий в условиях распространения коронавируса



Роспотребнадзор продолжает проверять соблюдение противоэпидемических мероприятий в торгово-развлекательных центрах. Так, недавно ведомством была приостановлена деятельность 5 объектов торговли за несоблюдение правил.



Кроме того, по результатам проверок в 28 бутиках в ТРЦ города нет устройств по обеззараживанию воздуха.



"По выявленным фактам возбуждены административные производства, материалы переданы на рассмотрение в суд. По состоянию на 25 сентября 2020 года районными судами г. Улан-Удэ в деятельность 5 объектов торговли приостановлена в административном порядке на срок от 5 до 30 суток, в отношении 15 хозяйствующих субъектов вынесены постановления о наложении штрафов на общую сумму 1,2 млн рублей", - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Бурятии.



Фото: "Номер один"

