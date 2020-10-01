Экс-министр здравоохранения Бурятии стал главврачом противотуберкулезного диспансера

Валерий Кожевников приступил к своим обязанностям с 30 сентября





По информации «Номер один», бывший министр здравоохранения Бурятии и Забайкальского края Валерий Кожевников с 30 сентября вступил в новую должность. В качестве главного врача он возглавил Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер.