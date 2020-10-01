Экс-министр здравоохранения Бурятии стал главврачом противотуберкулезного диспансера

Валерий Кожевников приступил к своим обязанностям с 30 сентября
По информации «Номер один», бывший министр здравоохранения Бурятии и Забайкальского края Валерий Кожевников с 30 сентября вступил в новую должность. В качестве главного врача он возглавил Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер.
Напомним, Валерий Кожевников с 2002 по 2017 годы был министром здравоохранения Бурятии. В правительство нового главы республики Алексея Цыденова он не попал, и после отставки некоторое время работал главным врачом Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера.
В июле 2019 года Валерий Кожевников занял пост министра здравоохранения Забайкальского края. Однако проработал в этой должности менее года. Уже в апреле 2020 года руководитель региона Александр Осипов отправил его в отставку и назначил нового министра.
Фото: «Номер один»
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