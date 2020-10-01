В Улан-Удэ изменят маршрут движения автобусов

Это связано с проведением ремонтных работ





В Улан-Удэ с 3 по 4 октября будет изменена схема движения маршрута №3. Движение меняется в связи с проведением земляных работ на проезжей части автодороги по ул. Шмидта и Банзарова (вблизи дома №5а по ул. Банзарова), сообщили в пресс-службе мэрии.

В направлении конечной остановки «пл. Банзарова» автобусы маршрута № 3 будут следовать в объезд закрытого для движения участка по ул. Банзарова, через ул. Свободы - ул. Шмидта – ул. Сверлова – ул. Ленина - пл. Банзарова.





В обратном направлении без изменений.Фото: «Номер один»