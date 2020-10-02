В Улан-Удэ столкнулись три иномарки

Два человека, включая трехлетнего ребенка, госпитализированы







Два человека, включая трехлетнего ребенка, госпитализированы в результате группового ДТП в Улан-Удэ.



Накануне, около 15:30 часов 32-летний автомобиля «Тойота Хариер», следуя по ул. Бабушкина в районе дома № 190 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Хонда Степвагон» под управлением водителя 1977 года рождения, который впоследствии совершил столкновение с автомобилем «Хонда ЦРВ».



В результате ДТП травмы получили водитель и три пассажира «Хонды Степвагон», в том числе трехлетний ребенок. Ребенок и водитель госпитализированы, остальные после осмотра медиками отпущены (ушибы), сообщили в ГИБДД Бурятии.



Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Фото: ГИБДД



