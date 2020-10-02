Бурятии посоветовали провести 400-летие протопопа Аввакума в 2021 году

Юбилей планировалось отмечать нынче, но пандемия коронавируса не дала выполнить все намеченное



Организационному комитету по подготовке и проведению 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума, министерству культуры Бурятии советуют организовать и провести комплекс мероприятий, посвященных юбилею «неистового протопопа», в 2021 году. Такую рекомендацию вынесла сегодня научно-практическая конференция «Старообрядцы Забайкалья: этноконфессиональные и этнокультурные особенности в общероссийском контексте» с участием заместителя министра культуры России Ольги Яриловой, представителей органов власти Дальневосточного федерального округа, общественности.



Как сообщал «Номер один», в 2019 году в Бурятии утвердили план республиканских мероприятий, приуроченных к празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума. Юбилейные мероприятия должны были пройти по всей России и в республике в 2020 году.



На подготовку и проведение республиканских праздничных мероприятий планировалось выделить около 35,5 миллиона рублей, из них 13,8 миллиона рублей – из республиканского бюджета. В план были включены 25 мероприятий по трем направлениям. При этом учтены предложения, поступившие от общественников, депутатов Хурала, муниципалитетов и других заинтересованных сторон.



Блок культурно-массовых мероприятий предусматривал проведение международного фестиваля-конкурса фольклора старообрядческих художественных коллективов «Раздайся, корогод!», ярмарки изделий мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, республиканского смотра-конкурса культуры и быта семейских «Хранители отчих традиций», передвижной выставочной экспозиции «Семейская горница». В Улан-Удэ должна была состояться встреча старообрядцев мира «Путь Аввакума» и «Всестарообрядческий съезд».



Однако в планы внесла коррективы пандемия коронавируса. Мероприятия с массовым участием людей отменены. Исключение составила сегодняшняя конференция. В ее работе конференции приняли участие в качестве ключевых докладчиков и участников дискуссий по вопросам сохранения и развития традиционной культуры старообрядцев Забайкалья ученые Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской Академии наук и Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова.



Особо было отмечено, что глобальные цели и задачи по сохранению традиционной культуры старообрядцев предполагают работу на уровне регионов, муниципалитетов. Участниками конференции была выражена глубокая озабоченность продолжающимся процессом утраты традиционных ценностей старообрядцев, сформулированы новые подходы и механизмы сохранения и трансляции духовного и материального наследия семейских. В ходе дискуссий высказано мнение о необходимости целевой поддержки государства, разработки и реализации программных мероприятий по сохранению культуры старообрядцев Забайкалья, а также мобилизации внутренних ресурсов самой этноконфессиональной группы, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Протопоп Аввакум - крупнейший деятель старообрядчества, в одной из ссылок он пять лет провел на территории современной Бурятии. В Бурятию первые старообрядцы прибыли более 250 лет назад. В настоящий момент многие выходцы из старообрядцев успешно трудятся на ниве науки, культуры, искусства, промышленности и экономики, в органах государственной власти и местного самоуправления. Традиционная народная культура семейских-старообрядцев Бурятии признана ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества. Бурятия - один из центров древлеправославия современной России. В Улан-Удэ стоит кафедральный собор Сибирской древлеправославной епархии.



Фото: egov-buryatia.ru

