В Улан-Удэ «ковидных» больных разместят в венерологическом диспансере

Учреждение полностью перепрофилируют на борьбу с коронавирусом





Минздрав Бурятии экстренно увеличивает коечный фонд для лечения больных коронавирусной инфекцией. Сейчас в республике под «ковид» перепрофилированы 1022 койки, из них 723 уже заняты. Это составляет почти 71% от общего фонда. Причем в Улан-Удэ, где находится максимальное число зараженных пациентов, данный показатель составляет 86%.

Как сообщила глава Минздрава Бурятии Евгения Лудупова, сегодня дополнительно открыто 50 коек в бывшем детском отделении при городской больнице №4 на улице Расковой. Там уже начали принимать больных.В среду планируется открыть 60 коек формата «мать и дитя» в отделении Детской республиканской больнице на ул. Модогоева. Всех пациентов оттуда переводят в основное здание ДРКБ на проспекте Строителей.Также решается вопрос по развертыванию 60 коек в кожно-венерологическом диспансере.- Занятость там невысокая, есть возможность лечения пациентов данного профиля на дому и в дневном стационаре, - отметила Евгения Лудупова.Что касается обсерваторов, то к двум действующим - на базе гостиниц «Оранж хаус» и «Парк-отель», добавится еще один - в госпитале ветеранов войн. Там будет 50 коек.Фото: «Номер один»