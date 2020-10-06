В Бурятии митрополит Иосиф вознес особую молитву об избавлении от COVID-19

Он совершит объезд улиц Улан-Удэ 11 октября с иконой небесного покровителя Сибири святителя Иннокентия с частью его святых мощей



В Улан-Удэ сегодня, в день церковного прославления в лике святых святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, апостола Сибири и Америки, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил особую молитву об избавлении от распространения новой коронавирусной инфекции. Владыка митрополит молился перед чтимым образом святителя Иннокентия Московского с частью его святых мощей, сообщила пресс-служба Бурятской митрополии.



В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в республике глава митрополии 11 октября в 15:00 совершит объезд по улицам города с иконой Небесного покровителя Сибири святителя Иннокентия с частью его святых мощей. Всех православных верующих республики в это время призывают присоединиться к общей молитве со своим архипастырем, находясь у себя дома.



Фото: uud-eparh.ru

