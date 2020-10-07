В Улан-Удэ ТГК-14 драла три шкуры с инвалида

Энергетики начисляли плату за тепло в квартире, где не было батарей





К Уполномоченному по правам человека в Бурятии обратилась жительница Улан-Удэ, ухаживающая за дочерью-инвалидом. Женщина пожаловалась на необоснованное начисление платы за тепло со стороны ТГК-14. По обращению уполномоченного проверку провела прокуратура.

«Доначисление платы, произведенное ТГК-14 в январе 2020 года в размере около 4,5 тысяч рублей, скорректировано как необоснованное. Кроме того, заявителю безосновательно начислялась плата за отопление в предыдущий период, когда услуга фактически не предоставлялась - имеется акт о демонтаже радиаторов отопления», рассказали в аппарате уполномоченного.По результатам проверки прокуратура внесла директору филиала ТГК-14 «Теплоэнергосбыт Бурятии» представление об устранении нарушений закона.Фото: «Номер один»