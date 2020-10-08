Жители Бурятии досыта едят только хлеб и картошку

Потребление все иных основных продуктов ниже рекомендованных рациональных норм



Среднедушевое потребление населением Бурятии основных продуктов в 2019 году составило: по мясу – 63 кг (рекомендованные рациональные нормы – 73 кг), молоку – 195 (325), яйцу – 204 (260), картофелю – 84 (90), овощам и продовольственным бахчевым культурам – 64 (140), фруктам и ягодам – 36 (100), хлебным продуктам – 113 (96). Об этом сообщает Бурятстат.



Как следует из его данных, рекомендованные рациональные нормы жителям республики доступны лишь по картофелю и хлебу. С остальным, увы, не все так благостно. Хотя, если верить статведомству, в 2019 году в Бурятии фонд потребления основных продуктов питания сложился выше, чем в 2018 году по картофелю, яйцу, овощам и продовольственным бахчевым культурам, хлебным продуктам. А вот ниже - по мясу и мясопродуктам, молоку и молокопродуктам, фруктам.



Одной из составляющих фонда потребления является собственное производство. Нехватка собственного производства, разумеется, закрывается ввезенной продукцией. И здесь данные статистики тоже не очень радуют.



Республика обеспечена собственным картофелем на 96 %, овощами и бахчевыми культурами - на 57,4 %, мясом - на 60,4 %, молоком - на 57,2 %, яйцом - на 42,6 %, фруктами и ягодами – на 7,6 %. Так что, победные реляции минсельхоза Бурятии о неуклонном росте аграрного производства в регионе пока далеки от реального насыщения продовольственного рынка.



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