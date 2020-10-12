В Бурятии будет создана служба доставки продуктов для больных COVID-19

Такое поручение дал Алексей Цыденов вместе с прогнозом сохранения сложной эпидситуации до мая будущего года



В Бурятии необходимо организовать курьерскую службу доставки товаров первой необходимости во всех районах республики, а также создать отдельные номера телефонов для заказа продуктов питания больными COVID-19 и контактных лиц. Такое поручение дал на совещании с представителями торговых сетей и главами муниципалитетов глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщила пресс-служба правительства республики.



«Сегодня у нас с вами серьезная задача – организовать систему снабжения продуктами питания больных коронавирусной инфекцией. Люди, болеющие коронавирусом, должны иметь возможность оставаться дома. Для этого необходимо организовать удобные и доступные сервисы доставки товаров первой необходимости. Необходимо отработать систему связи, чтобы курьерские службы при получении заказа имели информацию о том, что клиент имеет COVID-19», - сказал Алексей Цыденов.



Как отметил заместитель министра промышленности и торговли Бурятии Алексей Оловянников, на сегодняшний день дистанционной доставкой продуктов питания, готовой еды и бытовой химии в республике занимаются около 100 предприятий.



«По Улан-Удэ свою доставку имеют около 20 предприятий, в том числе и крупные сетевые магазины «Титан», «Абсолют», «Барис», «Николаевский» у которых созданы собственные интернет-площадки. В том числе это «УУмаркет», «Сбер-маркет» и другие. Согласно представленным данным, среднее количество заявок на доставку продуктов питания колеблется от 140 до 400 заявок в день. Средний чек одной заявки составляет 1500-1700 рублей», - рассказал Алексей Оловянников.



В республике служба доставки помимо предприятий общепита работает еще в 71 организации, реализующих непродовольственные товары, из них 59 находятся в Улан-Удэ. Вся информация об этих предприятиях размещена на сайте «Стоп вирусРБ» в разделе «Доставка продуктов». Однако на сегодня курьеры в большинстве случаев не знают, кому доставляется заказ и, несмотря на наличие средств индивидуальной защиты, находятся в группе риска заражения COVID-19.



«Прошу все торговые сети и остальные организации, которые занимаются доставкой - выделить отдельный номер многоканального телефона курьерской доставки продуктов питания, который Роспотребнадзор может выдавать людям, уходящим на самоизоляцию. Тогда службы доставки будут знать, что этот заказчик требует особого внимания и повышенных мер безопасности», - заявил Алексей Цыденов.



Также на совещании было принято решение, что каждый район, уже сейчас должен сформировать курьерскую службу по доставке продуктов питания для населения.

«Во всех районах должна работать система обеспечения населения в каждом поселении и населенном пункте. Министерству промышленности и торговли республики необходимо отработать схему обеспечения дистанционной торговли со всеми районами. Как это будет работать, сколько человек будут закреплены за поселением и другие вопросы. Поскольку у нас такая эпидемиологическая ситуация сохранится надолго, то система должна работать, минимум до мая следующего года», - подчеркнул глава Бурятии.



Кроме того, Роспотребнадзор совместно с курьерскими службами торговых организаций в ближайшее время отработает технологию оплаты и передачи заказа бесконтактным способом. Такая мера необходима для того, чтобы максимально обезопасить специалистов служб доставки при работе с больными COVID-19 и контактными лицами.



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