Парламент Бурятии: «Закон о национальных экологических тропах необходим»

В Народном Хурале создадут группу, которая соберет предложения по разработке проекта федерального закона



В Народном Хурале Бурятии решено создать рабочую группу, которая будет аккумулировать все предложения по разработке проекта федерального закона о национальных экологических тропах. Возглавит группу председатель Комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушнарев, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.



Необходимость разработки проекта федерального закона о национальных экологических тропах обсуждалась на рабочем совещании профильного комитета. Как напомнил в начале совещания Анатолий Кушнарев, ранее вопрос о разработке такого закона на федеральном уровне уже обсуждался.



«В сентябре 2018 года Общественная палата России провела «круглый стол» на тему «Создание национальных троп, как фактор развития природного туризма в России». Есть рекомендации «круглого стола». Участники тогда подчеркнули, что отсутствие проработок в федеральном законодательстве тормозит развитие, создание и организацию таких троп. Пришло время всерьез заняться этим законом. Мы видим, что произошло с внешним туризмом из-за пандемии, и что происходит с внутренним. Волна подъема интереса к нему очевидна. Самое время вернуться к этой идее и облечь ее в рамки закона», - считает парламентарий.



К обсуждению пригласили специалистов, занимающихся экологическим туризмом, представителей республиканских министерств туризма и природных ресурсов. Каждый из них высказал свои мнения, но при этом все сошлись в едином – такой федеральный закон нужен. Хотя бы потому, что нужны четкие юридические понятия для того, чтобы экологические тропы действовали.



По словам Натальи Лужковой, ведущего научного сотрудника ФГБУ «Заповедное Подлеморье», этот год показал, насколько общественные природные территории востребованы: 2В «Заповедном Подлеморье» и конкретно в Забайкальском национальном парке, число туристов увеличилось минимум на треть. Те рекреационные участки, которые наиболее популярны, были максимально подвержены нагрузке».



Известный в Бурятии общественник, эксперт региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Бурятии Андрей Сукнев напомнил, что проект по созданию национальных экологических троп поддерживает АСИ.



«Бурятия - уникальный регион, где в каждом районе можно сделать тропы. Важно, нужны тропы шаговой доступности. Они могут быть совершенно разными – пешеходными, велосипедными, конными. В Тунке сохранилась культура работы с лошадьми, причем в горных условиях. Есть идея реализовать проект велосипедной дорожки вокруг Байкала, вдоль южного побережья Байкала можно вообще от Улан-Удэ до Иркутска провести тропу и в Култуке увести от Байкала до Хубсугула. Если такая инфраструктура появится, то огромное количество туристов и местных жителей будут иметь возможность путешествовать и оздоравливаться», - поделился идеями Андрей Сукнев.



С тем, что проект закона необходимо разрабатывать, согласен и Василий Сутула, директор Байкальского государственного заповедника: «Пора приступать к конкретным действиям. Нужна общенациональная тропа, чтобы связывала все регионы. Многие страны этот этап уже прошли. По всей тропе нужно определить единого координатора. Для администрирования, вывоза мусора, содержания, решения финансово-правовых и земельных отношений – этого мы никак не избежим».



Такого же мнения придерживается и директор Тункинского национального парка Алдар Доржиев. В своем выступлении он отметил проблемы, с которыми приходится сталкиваться при разработке экологических троп:



«Вопрос управления тропами, статус управляющих партнеров и их полномочия. Это целая индустрия туризма на отдельно взятой тропе. Кто будет заниматься базовой инфраструктурой, а кто коммерческой? Это те вопросы, которые сегодня открыты. Когда мы начали заниматься вопросом, то столкнулись с рядом правовых, организационных, управленческих проблем, которые необходимо разрешить. На особо охраняемых природных территориях есть такое ограничение, как предоставление в аренду. В аренду мы можем предоставлять территории только в зонах рекреационного назначения, согласно приказу минэкономразвития. Это серьезный вопрос и он заслуживает отдельного федерального закона, потому что это целый комплекс мероприятий. Экологические тропы должны снизить антропогенную нагрузку. Сегодня, когда нет статуса троп, когда нет санитарных остановок, туристы идут, куда глаза глядят. Когда нет установленных правил, люди делают так, как им удобно. Нужно устанавливать правила. Поэтому мы поддерживаем инициативу, готовы поделиться опытом, войти в состав рабочей группы».



Фото: baikalzapovednik.ru



