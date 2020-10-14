В школе №57 в Улан-Удэ появится физкультурно-оздоровительный комплекс

Он включает хоккейную коробку, футбольное поле и беговые дорожки





В Улан-Удэ в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в школе №57 в поселке Энергетик.

- В настоящее время ведутся работы по устройству и окраске ограждения, бетонные работы по устройству беговых дорожек, наносится разметка хоккейной площадки. Строительная готовность на сегодня составляет 74%, - сообщили в Комитете по строительству администрации Улан-Удэ.





К сегодняшнему дню на объекте появилась хоккейная коробка размером 20х40м. Также строители соорудили футбольное поле размером 30х60м, беговые дорожки по периметру поля, яму для прыжков в длину, трибуну на 100 мест, площадку для уличных тренажеров, универсальную спортивную площадку размером 30х16м с ограждением. Общая площадь физкультурно-оздоровительного комплекса составляет более 4,5 тысяч кв. м.Федеральное финансирование на строительство спортивного комплекса составляет более 32,7 млн рублей. Контракт с подрядной организацией ООО «Байкальская индустриальная компания» заключен в апреле 2020 года. Работы планируется завершить до 1 ноября.В этом году в Улан-Удэ также ведется строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в школах №22, 18, стадиона на территории СОК «Зорька» на Верхней Березовке и мини-футбольного поля с искусственным покрытием и беговыми дорожками в поселке Тулунжа.Всего на строительство данных объектов выделено более 127 миллионов рублей в рамках национального проекта «Демография», разработанного по поручению президента России Владимира Путина. Нацпроект включает пять федеральных проектов – «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни».Фото: мэрия Улан-Удэ