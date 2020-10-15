Дачную «амнистию» хотят продлить на пять лет

Она будет расширена и действовать до 1 марта 2026 года



Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник рекомендовал принять в первом чтении законопроект о продлении до 1 марта 2026 года дачной амнистии и ее расширении. Этим законопроектом дачная «амнистия» продлевается еще на пять лет.



Оформление прав на жилые и садовые дома будет осуществляться при наличии права на земельный участок и технического плана, подготовленного на основании декларации, составленной правообладателем такого земельного участка. При этом строящийся объект должен отвечать параметрам объекта ИЖС, закрепленным в Градостроительном кодексе. Также предлагается продлить на пять лет срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, которое было начато до 4 августа 2018 года



Напомним, пока предполагается, что упрощенный порядок оформления прав в отношении жилых и садовых домов, расположенных на садовых участках, закончит действие 1 марта 2021 года. После этого правообладатели участков должны воспользоваться порядком, вступившим в силу с 4 августа 2018 года, и уведомить уполномоченный орган местного самоуправления о начале и завершении строительства объекта ИЖС или садового дома для принятия решения о согласовании параметров дома и направлении документов в Росреестр.



Отметим, что за девять месяцев 2020 года в Управление Росреестра по Бурятии поступило около 2,2 тысячи заявлений на оформление домов в упрощенном порядке, сообщили в пресс-службе управления.



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