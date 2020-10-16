В Бурятии будут судить сельчанина, набросившегося с ножом на полицейского

Его нашли в Амурской области, где задержали и доставили в республику



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в «применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, вечером 18 мая нынешнего года обвиняемый находился в компании родственников и знакомых на проселочной автодороге в селе Кокорино Иволгинского района. В этом время рядом с ними остановился служебный автомобиль с сотрудниками уголовного розыска местного отдела полиции. Обвиняемый, зная, что полицейские ведут его поиски в связи с подозрением в незаконной рубке леса, выхватил нож и, выкрикивая угрозы, попытался нанести им удары одному из представителей власти.



В это же время его родственник, находившийся рядом, напал на полицейского со спины, обхватив руками за шею. Сотруднику удалось освободиться от захвата, после чего из табельного оружия он произвел выстрелы по ногам нападавших мужчин. Обвиняемому пуля попала в стопу, его соучастнику – в бедро. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия.



Раненый родственник позже обратился в лечебное учреждение, где ему оказана необходимая врачебная помощь, после чего он привлечен к уголовной ответственности. На основании собранных следствием доказательств судом мужчина признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти и приговорен к наказанию в виде штрафа.



Самому обвиняемому удавалось некоторое время скрываться от правоохранительных органов. Его нашли в Амурской области, где



В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.





Фото: МВД по Бурятии/скриншот адержали и доставили в Бурятию В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в «применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По данным следствия, вечером 18 мая нынешнего года обвиняемый находился в компании родственников и знакомых на проселочной автодороге в селе Кокорино Иволгинского района. В этом время рядом с ними остановился служебный автомобиль с сотрудниками уголовного розыска местного отдела полиции. Обвиняемый, зная, что полицейские ведут его поиски в связи с подозрением в незаконной рубке леса, выхватил нож и, выкрикивая угрозы, попытался нанести им удары одному из представителей власти.В это же время его родственник, находившийся рядом, напал на полицейского со спины, обхватив руками за шею. Сотруднику удалось освободиться от захвата, после чего из табельного оружия он произвел выстрелы по ногам нападавших мужчин. Обвиняемому пуля попала в стопу, его соучастнику – в бедро. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия.Раненый родственник позже обратился в лечебное учреждение, где ему оказана необходимая врачебная помощь, после чего он привлечен к уголовной ответственности. На основании собранных следствием доказательств судом мужчина признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти и приговорен к наказанию в виде штрафа.Самому обвиняемому удавалось некоторое время скрываться от правоохранительных органов. Его нашли в Амурской области, где з Фото: МВД по Бурятии/скриншот