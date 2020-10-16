Почти половина россиян против любой вакцинации от COVID-19

Убедить в безопасности вакцин государству удалось пока только каждого пятого жителя РФ



Привиться от коронавируса готовы только 22% россиян. У двух зарегистрированных на настоящий момент вакцин по 5% сторонников: «Спутник V» выпустили раньше, и в поликлиники поступит раньше»; «ЭпиВакКорона» пептидная, значит, будет меньше вероятность аллергии и других нежелательных реакций», говорят респонденты.



Как сообщает портал



Мужчины в два раза чаще женщин говорили о готовности пройти вакцинацию любым препаратом (16 и 8% соответственно). Такой же позиции придерживаются по 15% респондентов моложе 24 лет и россиян старше 45 лет.



Однако 44% россиян против любой вакцинации от COVID-19. Среди них переболевшие коронавирусом, ковид-диссиденты и сторонники зарубежных медицинских разработок. Еще 34% затруднились принять решение: «Вот когда третий этап испытаний закончится, по их результатам будем думать».



Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 382. Время проведения: 15 октября 2020 года. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1600 респондентов.



Фото: pixabay.com

Привиться от коронавируса готовы только 22% россиян. У двух зарегистрированных на настоящий момент вакцин по 5% сторонников: «Спутник V» выпустили раньше, и в поликлиники поступит раньше»; «ЭпиВакКорона» пептидная, значит, будет меньше вероятность аллергии и других нежелательных реакций», говорят респонденты.Как сообщает портал Superjob , который выяснял, какую из двух зарегистрированных на настоящий момент вакцин выбрали бы жители РФ, чтобы привиться от COVID-19, еще 12% россиян готовы привиться любой из официально предложенных вакцин: «Лишь бы быстрее получить вакцину и спастись от вируса всей моей семье».Мужчины в два раза чаще женщин говорили о готовности пройти вакцинацию любым препаратом (16 и 8% соответственно). Такой же позиции придерживаются по 15% респондентов моложе 24 лет и россиян старше 45 лет.Однако 44% россиян против любой вакцинации от COVID-19. Среди них переболевшие коронавирусом, ковид-диссиденты и сторонники зарубежных медицинских разработок. Еще 34% затруднились принять решение: «Вот когда третий этап испытаний закончится, по их результатам будем думать».Фото: pixabay.com