В Улан-Удэ усилена работа мобильных групп по проверке санэпидрежима

В столице Бурятии начались ежедневные рейды на предприятиях торговли и общественного питания



В Улан-Удэ проверять соблюдение мер профилактики новой коронавирусной инфекции с 21 октября будут 15 мобильных групп, в состав которых входят представители органов государственной власти Бурятии и администрации города. Рассматривается возможность участия в мобильных группах сотрудников полиции, сообщили в мэрии столицы Бурятии.



Такое решение было принято на заседании Республиканского оперативного совещания по профилактике коронавирусной инфекции.



Мобильные бригады будут проверять преимущественно предприятия торговли, общественного питания и сферы услуг по соблюдению ограничений, введенных указом главы Бурятии. Руководители объектов торговли, крупных торговых центров обязаны предоставить возможность горожанам приобрести маски и перчатки, следить за тем, чтобы соблюдалась социальная дистанция и санитарно-эпидемиологические требования: ежедневная термометрия персонала, ведение журналов уборки и т. д.



Кроме того, в усиленном режиме продолжатся совместные рейды администрации Улан-Удэ, ГИББД, Байкальского межрегионального управления государственного автодорожного надзора по соблюдению масочного режима в общественном транспорте.



Специалисты проводят профилактические беседы, рассказывают о правилах, которые должны соблюдаться в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. К злостным нарушителям санэпидрежима могут применяться меры административной ответственности в виде штрафов. Водители общественного транспорта также при посадке пассажиров без масок обязаны их проинформировать, напомнить о необходимости соблюдения масочного режима.



Фото: ulan-ude-info.ru

