В Улан-Удэ ликвидировали 24 места концентрации ДТП

Они в основном были связаны с нерегулируемыми пешеходными переходами





В Улан-Удэ в этом году дорожники ликвидировали 24 места концентрации ДТП в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в пресс-службе мэрии. Ликвидация аварийно-опасных участков на дорогах города – одна из основных целей национального проекта.

Работы проводились на местах концентрации ДТП, выявленных ГИБДД в прошлом году – это участки по улицам Трубачеева, Бабушкина, Красной звезды, Банзарова, Коммунистическая, Смолина, Борсоева, Ербанова, Ленина, Терешковой, Подкаменская и другие. Места концентрации ДТП были рядом с остановками общественного транспорта: «Саяны», «Республиканская больница», «Бурятшинторг», «Горхонская», «5 км», «Акбэс», «Проходная ЛВРЗ» и другие.- По результатам анализа сведений о ДТП было выявлено, что одной их причин большого числа аварий на городских дорогах были нерегулируемые пешеходные переходы, - сообщили в Комитете по строительству администрации Улан-Удэ.На опасных участках МБУ «Горсвет» установил семь транспортных трехсекционных и восемь сигнальных односекционных светофоров.Администрация города провела торги и определила подрядные организации, которые установили в местах концентрации ДТП «лежачих полицейских», совмещенных с пешеходным переходом, разметки, знаки и подходы к пешеходному переходу от тротуара.В некоторых местах пешеходные переходы и дорожные знаки «Стоп», разметки «Стоп-линия» переместили на 10-15 метров от светофоров. Это было сделано для безопасности движения пешеходов по опыту других городов. Также на дорогах города появились комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД «Перекресток».Сейчас идет рабочая приёмка выполненных работ. Также уже составляется список мест концентрации ДТП, зафиксированных в текущем году. Их планируется включить в ремонтную кампанию 2021 года.Фото: мэрия Улан-Удэ