Минтранс Бурятии обеспечил поликлиники Улан-Удэ машинами

Тридцать автомобилей с водителями профинансируют из бюджета республики



В Бурятии в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, региональный штаб по борьбе с COVD-19 выделил 7,2 миллиона рублей из республиканского бюджета на привлечение дополнительных автомобилей с экипажем для обеспечения работы городских поликлиник, сообщили в минтрансе республики.



По информации минздрава Бурятии, текущая потребность городских поликлиник в транспортном обеспечении составляет 30 автомобилей с экипажем. В свою очередь, сотрудники министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства совместно с перевозчиками обеспечили все городские поликлиники дополнительными транспортными средствами и водителями.



«В этот непростой период все органы государственной власти работают слаженно и оперативно. Нам удалось вместе с перевозчиками оказать содействие нашим медицинским учреждениям и дополнительно привлечь к этой работе 30 машин, которые помогут в борьбе с пандемией коронавируса», - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики Александр Аюшеев.



Кроме того, медики Улан-Удэ с 27 августа получили 11 служебных автомобилей из автопарка мэрии для работы на период пандемии. Врачи поликлиник № 1, 2, 3, 4, 5, 6 выезжают к своим пациентам и обслуживают вызовы на дому, сообщили в городской администрации столицы Бурятии.



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans

