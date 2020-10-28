В Улан-Удэ полицейские нашли вора меховой шапки через год

После совершения кражи подозреваемый уехал работать вахтовым методом в поселок Таксимо





Сотрудники уголовного розыска управления МВД России по Улан-Удэ в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в краже меховой шапки у 48-летнего местного жителя. Им оказался 36-летний улан-удэнец. Преступление было совершено в декабре 2019 года, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Установлено, что ночью в букмекерской конторе потерпевший, делая очередную ставку, оставил на столе возле компьютера меховую шапку без присмотра. Когда мужчина вернулся, он обнаружил, что головной убор пропал и позвонил в полицию. Ущерб составил 7500 рублей.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемого. Так как задержать его по горячим следам не представилось возможным, злоумышленника объявили в розыск. Спустя восемь месяцев похититель объявился: на его паспортные данные был куплен билет на поезд - от поселка Таксимо до Улан-Удэ. Информация была передана сотрудникам полиции, мужчину по прибытию в столицу Бурятии задержали правоохранители.



В содеянном он признался. Оказалось, что после совершения кражи подозреваемый уехал работать экскаваторщиком вахтовым методом в поселок Таксимо. Похищенное он в тот же день продал.



Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.



Фото: pixabay.com

