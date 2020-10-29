Глава Бурятии пообещал туристам загар не хуже чем на Мальдивах

Туристические чартеры в республику возобновятся в феврале 2021 года





Глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в совместной с Ростуризмом и главами регионов Дальневосточного федерального округа пресс-конференции на тему «Создание доступного турпродукта по России в синергии бизнеса и власти». В ходе мероприятия глава республики рассказал об итогах летнего туристического сезона и дальнейших перспективах развития внутреннего въездного туризма, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Алексей Цыденов напомнил, что в этом году туроператор «TUI Россия» при поддержке Ростуризма и правительства республики разработал турпакет путешествий по Бурятии и запустил в июле чартерные авиарейсы из Москвы в Улан-Удэ.«Благодаря чартерной программе турпоток в Бурятию в июле и августе этого года по сравнению с прошлым годом увеличился на 7%. В целом же по итогам года у нас будет незначительное снижение прибыли в туристической отрасли в связи с отменой всех международных турпрограмм, - добавил глава Бурятии.Глава региона рассказал, что чартерные авиарейсы для туристов, желающих посетить зимний Байкал в Бурятии, будут запущены снова в феврале 2021 года.«Сейчас туроператор разрабатывает туристическую программу путешествий по Байкалу зимой. Уверяю, что ехать на зимний Байкал нужно не только за снегом и льдом, но и за зимним загаром, поэтому советую туристам, которые собираются к нам на зимний Байкал, захватить с собой солнцезащитный крем, загар будет не хуже, чем на Мальдивах», - отметил Алексей Цыденов.В целом, по его словам, пандемия COVID-19 и, как следствие, развитие внутреннего туризма вызвало большой интерес инвесторов к тому, чтобы развивать свои проекты в Бурятии.«Мы наблюдаем рост интереса инвесторов к Бурятии именно по итогам этого лета. Буквально на прошлой неделе мы заложили камень на месте будущего строительства отеля в селе Сухая, что на побережье Байкала. Вчера на совещании с представителями особой экономической зоны «Байкальская гавань» инвесторы из Санкт-Петербурга представил проект «Байкал-Эрмитаж». Они намерены зайти в качестве инвесторов в особую экономическую зону со строительством большого туристического комплекса. Цена проекта составляет порядка 19 миллиардов рублей», - подчеркнул Алексей Цыденов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии