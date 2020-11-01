В Улан-Удэ маршрутчики начали борьбу с новыми автобусами

На прошлой неделе в столице Бурятии стали курсировать новые муниципальные автобусы



Автобусы, напомним, пустили на самые проблемные микрорайоны города – туда, где частные перевозчики работали из рук вон плохо. Между тем водители маршруток, почувствовав конкуренцию, начали «битву» за пассажиров.



Купили на субсидию



Напомним, до пополнения новыми 42 «ПАЗиками» парк «Городских маршрутов» составляли 49 автобусов большого и среднего классов. В последний раз автобусы для предприятия покупались в 2008 году.



- Обновление подвижного состава в текущем году стало возможным за счет средств федерального бюджета в рамках «единой дальневосточной субсидии», которая составила 104,3 млн рублей, на эти средства купили 22 автобуса. Также на покупку автобусов потратили средства из «Народного бюджета» - 94,8 млн рублей - и закупили 20 «ПАЗиков». Общая сумма средств федерального и республиканского бюджетов на приобретение автобусов составила 199,1 млн рублей, - сообщили «Номер один» в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Улан-Удэ.



Новые автобусы распределили на Левый Берег, Загорск, в 100-е кварталы, мкр. Дивизионный, поселки Комушка, Радужный, Мясокомбинат, Забайкальский. Выбор этих направлений объясняется просто - именно от жителей этих микрорайонов поступало наибольшее количество жалоб на работу общественного транспорта.



По завышенной стоимости?



Между тем ОНФ по Бурятии уже заинтересовался завышенной, по их мнению, стоимостью новых автобусов. Сопредседатель ОНФ Максим Киреенко заявил, что стоимость одного автобуса «ПАЗ»-320435-04, закупленного по 4,7 млн рублей, завышена. Он пришел к такому выводу на основе анализа реестра контракта, проведенного им в начале сентября, а также исходя из коммерческих предложений дилеров, занимающихся продажами автобусов.



- Средняя цена по запросу коммерческих предложений составляет 4 036 000 рублей. Администрация города оправдывает увеличение стоимости автобусов по сравнению с базовой комплектацией необходимостью установки дополнительного оборудования, например, кондиционера за 450 тыс. рублей. Но один из дилеров в своем ответе указал, что установка кондиционера обойдется в 210 тыс. рублей, что, на мой взгляд, тоже дорого, но все-таки дешевле, чем нам говорят. Возможно, и на другие дополнительные опции в реальности цена значительно ниже, - говорит сопредседатель ОНФ.



Всю полученную информацию со ссылками на торги в других регионах и приложением полученных коммерческих предложений Максим Киреенко отправил в антимонопольную службу, прокуратуру и Счетную палату.



- В настоящее время УФАС проводит проверку соблюдения законодательства о защите конкуренции и дополнительно переслало наше обращение в комитет по финансам администрации города Улан-Удэ для проверки правильности определения начальной максимальной цены контракта, - отмечает Максим Киреенко.



Дошли до прокуратуры



Между тем еще до появления новых автобусов жители мкр. Дивизионный и Комушка, устав от долгого ожидания маршруток на остановках, написали обращение в прокуратуру. Горожан не устраивает работа маршрута №17, который ездит очень редко – днем заветную маршрутку приходится в среднем ждать около часа-полутора, а после 19.00 на линии машин просто нет. По этой причине всем жителям мкр. Дивизионный приходится добираться до места назначения с пересадками, затрачивая как лишние деньги, так и время.



Езда в переполненных маршрутках и повышение тарифа до 24 рублей переполнили чашу терпения жителей микрорайонов Дивизионный и Комушка. Горожане собрали под обращением в прокуратуру более 800 подписей.



Уже через несколько дней после подачи обращения в надзорный орган в Улан-Удэ презентовали новые автобусы, среди которых оказались и два автобуса под номером 17. Жители микрорайонов новым автобусам рады и теперь с нетерпением ждут выхода на линию еще двух.



«Уводят» пассажиров из-под носа



Впрочем, горожане уже сообщают как о поломках новых автобусов, так и о том, что активизировались водители маршруток.



- Сижу в муниципальном автобусе, приехал частник 17-й, постоял немного и поехал за пять минут до муниципального. Сами не хотели работать и другим людям сейчас не дают. А потом опять бросят маршрут как нерентабельный, - возмущаются горожане.



- Сегодня посчастливилось проехать на новом 70а, специально ждала, когда подъедет. В автобусе просторно, удобные поручни и много свободных мест. Жаль, что маршрутные автобусы перехватывают пассажиров, очень заметно, как подрезают, обгоняют и стараются первыми подъехать на остановки. Теперь только на автобусах буду ездить. Побольше бы их в наш город, - пишет горожанка.



Директор МУП «Городские маршруты» Алексей Кожевников говорит, что водителей маршруток понять можно, а выбор всегда за горожанами.



- Муниципальные автобусы идут только туда, где есть проблемы, жалобы. Это отдаленные микрорайоны. Мы помогаем частным перевозчикам, а не конкурируем с ними. И выбор всегда за пассажиром. Если к остановке подъедет и наш новый автобус, и частный перевозчик, пассажир сам сделает выбор, куда ему сесть, - говорит директор «Городских маршрутов».



Также Алексей Кожевников призывает горожан отнестись с пониманием к возможному отставанию автобусов от движения по расписанию.



- Мы сейчас только запускаем новые автобусы, там аппаратура для нас новая. Изучаем и настраиваем, нужно немного времени на это. Отставание в графике возможно из-за пробок. В выходные пока не ездим. Если в эти дни будут «провалы», машины поставим, - обещает муниципальный перевозчик.



В комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ «Номер один» сообщили, что в настоящее время комитет экономического развития и туризма ведет разработку проекта «Об обеспечении льготного проезда граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам». Проще говоря, вероятно, в Улан-Удэ у горожан появится возможность ездить на муниципальных автобусах по проездным билетам. Сейчас проездным можно пользоваться только на трамвае.



Лариса Ситник, «Номер один».