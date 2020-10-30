В Улан-Удэ отремонтировали дорогу к детсаду «Золушка»

Дорожники установили бортовые камни, заасфальтировали в два слоя проезжую часть и тротуары



В Улан-Удэ благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обновили нуждающуюся в ремонте дорогу по улице Толстого. Она является основным подъездным путем к детскому саду № 58 «Золушка», сообщили в администрации столицы Бурятии.



Участок протяженностью 210 метров ремонтировала подрядная организация ООО «Русстройконтроль». Дорожники установили бортовые камни, заасфальтировали в два слоя проезжую часть и тротуары. После чего нанесли разметку и установили дорожные знаки.





Напомним, Улан-Удэ участвует в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2017 года. В прошлом году на ремонт 13 дорог было выделено 313 миллионов рублей. В 2020 году на реализацию нацпроекта выделили в два раза больше – 700 миллионов рублей.



Фото: ulan-ude-info.ru

