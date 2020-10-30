В Улан-Удэ футбольное поле у школы №22 покрывают искусственной травой

Готовность физкультурно-оздоровительного комплекса составляет 82%





В Улан-Удэ продолжается строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа для школы № 22. Его возводят в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», сообщили в пресс-службе мэрии.

- В настоящее время подрядная организация ООО «Легион 1» выполняет планировку откоса и покрывает футбольное поле искусственной травой. Строительная готовность составляет 82%, - сообщают в Комитете по строительству администрации Улан-Удэ.У школы вскоре появится футбольное поле, беговые дорожки по периметру поля, яма для прыжков в длину, трибуна на 100 мест, площадка для уличных тренажеров, хоккейная коробка и другое.В этом году в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» в Улан-Удэ будут сданы физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа в школах № 18, 22 и 57, стадион на территории СОК «Зорька» на Верхней Березовке. Уже готово мини-футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками в поселке Тулунжа. Всего на строительство данных объектов выделено более 127 млн рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ