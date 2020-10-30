Алексей Цыденов докладывал Михаилу Мишустину

Глава Бурятии рассказал премьер-министру РФ о предложениях рабочей группы Госсовета по транспорту



Глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с руководителями рабочих групп Госсовета по доработке единого плана по достижению национальный целей развития страны, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Алексей Цыденов как руководитель рабочей группы по направлению «Транспорт» выступил с докладом об итогах проведенной работы. «Совместными усилиями определены целевые показатели и этапы реализации национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры», - сказал глава Бурятии.



В своем докладе он назвал предложения по показателям нацпроекта, касающиеся автомобильных дорог, безопасности дорожного движения, развития общественного транспорта, мероприятий по модернизации мостов и путепроводов.



В частности, в рамках нацпроекта предлагается долю дорог, соответствующих нормативным требованиям, в крупнейших агломерациях довести до 85% уже к 2024 году, а также обеспечить сохранение этого показателя без снижения до 2030 года. Таким образом, качество 85% дорог Улан-Удэнской агломерации будет улучшено.



Предлагается долю региональных дорог, соответствующую нормативным требованиям, в среднем по стране довести до 50,9% к 2024 году и до 60% к 2030 году.



«Помимо этого, в этом нацпроекте до 2030 года также предусматриваются ремонт и реконструкция аварийных и предаварийных мостов и искусственных сооружений, в том числе путепроводов, на региональных и местных дорогах», - рассказал Алексей Цыденов.



«Обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни невозможно без развития общественного транспорта. В рамках нацпроекта предусматривается обновление парка общественного транспорта: автобусов, троллейбусов, трамваев, а также - пригородного железнодорожного состава», -отметил глава Бурятии.



Фото: egov-buryatia.ru

