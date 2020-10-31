В Улан-Удэ укладывали асфальт в снежную погоду

Дорожников, работающих в снегопад, запечатлели на ул.Революции 1905 г.





Неравнодушные горожане сняли на видео ремонт дороги на ул.Революции 1905 года. Рабочие решили положить асфальт прямо во время снегопада, 30 октября.



- Заказчик работ - МУП «Улан-Удэстройзаказчик» выдал предписание подрядной организации ООО «Байкалтехстрой». Сейчас подрядчик демонтирует уложенное накануне покрытие. После демонтажа подрядчик повторно проведет работу по проливке битума и заново уложит асфальт, но уже в благоприятные погодные условия, - сообщает МУП «Улан-Удэстройзаказчик».



Фото: ves_ulan_ude

