Участковый из Улан-Удэ поборется за звание лучшего в России в своей профессии

МВД призывает поддержать земляка, проголосовав за него
Сотрудники полиции призывают жителей Бурятии поддержать победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2020» Лаврентия Моксонова.
Сегодня, 1 ноября, стартует финальный этап юбилейного десятого Всероссийского конкурса. До 10 ноября каждый пользователь Интернета с помощью своих аккаунтов в социальных сетях сможет проголосовать за одного из кандидатов на звание лучшего участкового России на портале издательского дома «Комсомольская правда». Ссылка для голосования.
Участковый уполномоченный полиции ОП №1 Управления МВД России по г. Улан-Удэ лейтенант полиции Лаврентий Моксонов поборется за победу наряду с участниками из других регионов.
Победителя ждет ценный подарок – внедорожник УАЗ «Патриот» Ульяновского автомобильного завода. Торжественная церемония награждения состоится в МВД России 16 ноября, накануне профессионального праздника – Дня участковых уполномоченных полиции.
Фото: "Номер один"
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