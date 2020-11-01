01.11.2020
Участковый из Улан-Удэ поборется за звание лучшего в России в своей профессии

Участковый из Улан-Удэ поборется за звание лучшего в России в своей профессии

МВД призывает поддержать земляка, проголосовав за него

Сотрудники полиции призывают жителей Бурятии поддержать победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2020» Лаврентия Моксонова.

Сегодня, 1 ноября, стартует финальный этап юбилейного десятого Всероссийского конкурса. До 10 ноября каждый пользователь Интернета с помощью своих аккаунтов в социальных сетях сможет проголосовать за одного из кандидатов на звание лучшего участкового России на портале издательского дома «Комсомольская правда». Ссылка для голосования.

Участковый уполномоченный полиции ОП №1 Управления МВД России по г. Улан-Удэ лейтенант полиции Лаврентий Моксонов поборется за победу наряду с участниками из других регионов.

Победителя ждет ценный подарок – внедорожник УАЗ «Патриот» Ульяновского автомобильного завода. Торжественная церемония награждения состоится в МВД России 16 ноября, накануне профессионального праздника – Дня участковых уполномоченных полиции. 

Фото: "Номер один"
полиция
^