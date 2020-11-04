Глава Бурятии, награждая медиков: «Ваша работа бесценная»

В республике вручили медали за вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией





Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил сегодня государственные награды республики - медали «По зову долга и сердца» - медицинским работникам, санитарным врачам и волонтерам, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



Медалями награждены 77 медицинских работников, девять сотрудников Роспотребнадзора. За активную волонтерскую деятельность и помощь населению в период распространения новой коронавирусной инфекции награждены шесть активистов добровольческого движения.



Алексей Цыденов поблагодарил награжденных и отметил, что их вклад в благополучие жителей республики стал важным этапом истории родной Бурятии. Он поблагодарил медиков, которые в условиях высокого роста заболеваемости выполняют нагрузку в разы больше нормативной.



«У вас сейчас очень тяжелая работа. У вас она всегда непростая была, но в нынешних условиях, мне кажется, все общество заново оценило вашу работу, вашу миссию, значение и важность всего того, что вы делаете. Я не знаю, как правильно подобрать слова, чтобы выразить всю глубину нашей признательности. Очень сложно постоянно работать с такой нагрузкой: физической, эмоциональной и психологической. Люди боятся, люди переживают, и все со своей бедой идут к вам. И это все непосредственно сказывается на вас. Вы своим трудом с душой их лечите. Никакая техника – томограф, компьютер - не лечит. Лечит человек, лечит врач, лечите вы. Я хотел бы вам сказать огромное спасибо за это и за то, что вы сейчас выдерживаете такую огромную нагрузку. И мы понимаем, что она еще не один день продлится. И вам это нести. Большое вам спасибо, просто человеческое.



Мы - правительство, Народный Хурал, конечно, ищем варианты, как вам помочь: открытие новых коек, оборудование, замена тестов, поиск лекарств… Но у нас работа в кабинете. А у вас работа в больнице. У вас работа непосредственно с людьми. Она у вас другая, она у вас бесценная», - подчеркнул глава Бурятии.



Своих коллег поздравила врач Республиканской клинической инфекционной больницы Татьяна Белимова:



«Мы благодарим за то, что получили такую высокую награду - медаль «По зову долга и сердца», учрежденную правительством Бурятии. Действительно, в это непростое, тяжелое для нас время, мы стали едины и сильны. Желаем всем медикам здоровья, терпения, выдержки и сил. Всем пациентам - победить COVID-19 и всем выздоровления. Пусть нашей наградой будет здоровье наших пациентов!».



Медаль «По зову долга и сердца» учреждена правительством Бурятии. Ее дизайн определили жители республики народным голосованием. Свои эскизы на конкурс отправили более ста человек - - и профессиональные художники, и маленькие дети.



Фото: egov-buryatia.ru



