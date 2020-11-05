В Улан-Удэ установили новый светофор

Он заработает на перекрестке улиц Бабушкина и Красной звезды





В Улан-Удэ с 6 ноября в рабочий режим включат светофор на перекрестке улиц Бабушкина и Красной звезды, сообщили в пресс-службе мэрии.

С 9 ноября, после ввода светофорного регулирования, на этом перекрестке демонтируют пешеходный светофор возле школы №45. До проведения работ по демонтажу светофор будет работать в режиме «желтого мигания».Напомним, еще два новых светофора заработали с конца октября на перекрестке улиц Банзарова и Коммунистическая и по улице Краснофлотская возле остановки «Акбэс».Фото: «Номер один»