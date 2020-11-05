В Улан-Удэ установили новый светофор

Он заработает на перекрестке улиц Бабушкина и Красной звезды
В Улан-Удэ с 6 ноября в рабочий режим включат светофор на перекрестке улиц Бабушкина и Красной звезды, сообщили в пресс-службе мэрии.
С 9 ноября, после ввода светофорного регулирования, на этом перекрестке демонтируют пешеходный светофор возле школы №45. До проведения работ по демонтажу светофор будет работать в режиме «желтого мигания».
Напомним, еще два новых светофора заработали с конца октября на перекрестке улиц Банзарова и Коммунистическая и по улице Краснофлотская возле остановки «Акбэс».
Фото: «Номер один»
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