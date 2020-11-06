06.11.2020
В Бурятии COVID-19 заразился первый президент республики

В Бурятии COVID-19 заразился первый президент республики

Леонид Потапов с супругой болеют легкой формой коронавируса, но госпитализированы    

Первый президент Бурятии Леонид Васильевич Потапов и его супруга Нина Сергеевна заразились коронавирусом в легкой форме. Об этом «Номеру один» сообщили в окружении бывшего главы республики.

Потаповых госпитализировали в Центр восточной медицины три дня назад. Однако после перевезли в палату Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн, исходя из соображений лучшей оснащенности этого стационара для борьбы с COVID-19. Вопреки слухам, публикуемым в соцсетях, забытый всеми в коридоре первый президент республики не лежал. По просьбе самих же супругов их вернули в Центр восточной медицины, так как в палате госпиталя оказалось прохладно.

Напомним, в нынешнем году Леонид Васильевич Потапов, который работает ведущим научным сотрудником в отделе региональных экономических исследований при Президиуме Бурятского научного центра Сибирского отделения РАН, отметил 85-летие. «Номер один» желает ему и Нине Сергеевне скорейшего выздоровления.

Фото: «Номер один»
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