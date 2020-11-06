В Улан-Удэ слег с коронавирусом владыка Иосиф

Новый митрополит Улан-Удэнский и Бурятский госпитализирован в один из стационаров



Новый митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф заразился коронавирусом и госпитализирован, сообщил «Номеру один» один из активных прихожан митрополии. Никакой информации в ней самой по этому поводу не дают.



Напомним, владыка 11 октября



А 6 октября в день церковного прославления в лике святых святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, апостола Сибири и Америки, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил особую молитву об избавлении от распространения новой коронавирусной инфекции. Владыка



Как сообщал «Номер один», решением Священного Синода Преосвященным Улан-Удэнским и Бурятским, главой Бурятской митрополии назначен митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф с освобождением его от управления Симбирской епархией. Новый митрополит прибыл в Улан-Удэ в начале сентября и активно включился в работу митрополии. Видимо, поездки по республике, частота контактов с мирянами и богослужений и привела к заражению COVID-19.



Фото: pravoslavnaya-buryatiya.ru

Новый митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф заразился коронавирусом и госпитализирован, сообщил «Номеру один» один из активных прихожан митрополии. Никакой информации в ней самой по этому поводу не дают.Напомним, владыка 11 октября совершил объезд Улан-Удэ с чтением молитв и с чтимой святыней — образом Небесного покровителя Сибири святителя Иннокентия, митрополита Московского, апостола Сибири и Америки с частицей его святых мощей. Тремя днями ранее он обратился к православным жителям республики с призывом «выполнять рекомендации врачей, поступать по совести, трезво смотреть на ситуацию, а главное – мы должны хранить мир в сердце и спокойствие в душе» в связи с новым ростом числа заболеваний коронавирусом в республике.А 6 октября в день церковного прославления в лике святых святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, апостола Сибири и Америки, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил особую молитву об избавлении от распространения новой коронавирусной инфекции. Владыка митрополит молился перед чтимым образом святителя Иннокентия Московского с частью его святых мощей.Как сообщал «Номер один», решением Священного Синода Преосвященным Улан-Удэнским и Бурятским, главой Бурятской митрополии назначен митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф с освобождением его от управления Симбирской епархией. Новый митрополит прибыл в Улан-Удэ в начале сентября и активно включился в работу митрополии. Видимо, поездки по республике, частота контактов с мирянами и богослужений и привела к заражению COVID-19.Фото: pravoslavnaya-buryatiya.ru