В Улан-Удэ таксисты помогают бороться с COVID-19

А служба «Ковидное такси» подвозит больных коронавирусом до медучреждений



В Улан-Удэ в октябре совместными усилиями министерств транспорта, здравоохранения Бурятии и перевозчиков к работе ковидных бригад медиков привлечено 40 водителей и машин такси, сообщили в минтрансе республики.



Автомобили закреплены за всеми городскими поликлиниками и заняты перевозкой врачей по вызовам больных коронавирусной инфекцией.



Кроме того, 4 ноября администрацией Улан-Удэ при поддержке минтранса, минздрава Бурятии и перевозчиков запущена служба «Ковидное такси» . Она подвозит больных с положительным анализом на коронавирусную инфекцию до медицинских учреждений для прохождения обследований, осмотров и оказания необходимой медицинской помощи.



Служба состоит из полностью укомплектованных 10 автомобилей с экипажем и работает с больными, получившими назначение врача, по заявкам медицинских учреждений.



Фото: «Номер один»

