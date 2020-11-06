Главу Минздрава Бурятии огорчило фейковое видео о лежащих в коридорах больных

«Такие психологические атаки демотивируют медперсонал», заявила она





Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова прокомментировало распространенное в соцсетях видео с больными, лежащими в коридорах ковидного госпиталя. Сообщалось, что оно, якобы, снято в стационаре на ул. Солнечной в Улан-Удэ. По словам министра, это видео не из Бурятии.

- Я очень огорчена, что кто-то играет на чувствах людей, особенно тех, кто подвержен панике. Мне вчера раза три это видео скидывали. «Тивиком» был у нас, мы все открыто показывали, все видели, что такой ситуации нет. Мы открыты и ведем открытую политику, - заявила она.По словам министра, сейчас в соцсетях идет очень много негативной информации о работе медучреждений.- Когда начинаем разбираться, чаще всего оказывается, что немного все преувеличено. Такие психологические атаки расстраивают медперсонал, демотивируют людей, создают нехорошие условия для работы, - отметила она.В то же время Евгения Лудупова признала, что отдельные упущения в работе системы здравоохранения есть, но Минздрав реагирует на них оперативно и пытается максимально исправлять ситуацию.Фото: «Номер один»