В Улан-Удэ готовятся к открытию катки и лыжные базы

Объекты будут работать с соблюдением противоэпидемических мероприятий





В столице Бурятии идет подготовка к зимнему спортивному сезону 2020-2021 года, сообщили в пресс-службе мэрии города. В частности, в городе планируют открыть 10 катков, 8 лыжных баз и один лыжно-биатлонный комплекс. Кроме того, также заработают 143 спортивные площадки, в том числе 34 хоккейных и 109 мини-футбольных.

- Подготовлено 14 новых спортивных площадок, в том числе построено 3 новые пластиковые хоккейные коробки. На территории школ № 57 и № 22, в рамках федеральной программы «Спорт - норма жизни» построены пластиковые хоккейные корты размером 60х30м, - сообщили в Управлении по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ.В ТРЦ «Глобус» работает сертифицированная ледовая арена «ICEметр» с искусственным льдом 58х28 метров на 600 посадочных мест для зрителей.Все катки и лыжные базы начнут работать при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий, установленных рекомендациями Роспотребнадзора, уточнили в мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ