В Бурятии заработает новый пункт весогабаритного контроля

Он установлен на региональной автодороге Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск



Новый автоматический пункт весогабаритного контроля начинает руботу на автодороге Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск в Заиграевском районе Бурятии. Сокращение движения с нарушениями весовых и габаритных параметров повысит безопасность движения, увеличит срок службы автомобильных дорог.



С 16 ноября в течение трех месяцев дорожные «весы» будут работать в тестовом режиме, все данные о проезде транспортных средств будут размещены на сайте «Бурятрегионавтодора». В это время водителям большегрузов предоставлено право самостоятельно протестировать пункт весогабаритного контроля и проверить правильность данных, указываемых в накладных грузоотправителями, сообщает пресс-служба минтранса Бурятии.



Такие комплексы способны автоматически взвешивать и определять размеры транспортного средства без его торможения или полной остановки. Также они вычисляют скорость движения машины и проводят фотофиксацию. Таким образом, система позволяет в круглосуточном режиме контролировать трафик и выявлять перегруженные автомобили.



Прежде чем установить модули с высокочувствительными датчиками, дорожники отремонтировали прилегающие к ним участки дорог, уложили асфальтобетонное покрытие, смонтировали опоры для оборудования и освещения, установлены барьерное ограждение, дорожные знаки. Датчики позволяют взвешивать автомобиль в движении, датчики измерения осевой нагрузки и расстояния между осями. На опорах размещены модулиизмерения скорости, габаритов, распознавания государственного регистрационного знака и камера фотофиксации, а также модули внутрисистемного взаимодействия и связи. О нарушениях водители будут проинформированы с помощью специальных табло.



До конца 2024 года на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Бурятии установят семь подобных пунктов контроля. Три из них уже размещены. Так в 2018 году на автодороге Улан-Удэ – Турунтаево Курумкан – Новый Уоян на 71-м км вблизи села Ангыр и на 162 км вблизи села Турка в Прибайкальском районе построено два пункта. В 2019 году по зафиксированным ими нарушениям Центром автоматической фотофиксации административных правонарушений ГИБДД вынесено 102 постановления.



Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автодорог регионального и местного значения является одной из основных задач национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который реализуется по указу президента России Владимира Путина.



Фото: egov-buryatia.ru

