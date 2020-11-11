Главе Бурятии представили нового начальника таможни

Обсуждались вопросы реконструкции ключевых погранпереходов республики



Вопросы деятельности Бурятской таможни после ее реорганизации в таможню фактического контроля, перспективы развития внешнеэкономической деятельности в регионе, проблемы затянувшейся реконструкции МАПП Кяхта и необходимость реконструкции ЖДПП Наушки и ДАПП Монды. Таков круг вопросов, которые обсудили начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин и Алексей Цыденов.



Юрий Ладыгин представил главе Бурятии Игоря Кокорина - нового руководителя Бурятской таможни, сообщили в ее пресс-службе.



Представляя нового руководителя, Юрий Ладыгин отметил его деловые качества и значительный опыт работы в таможенных органах Дальнего Востока.



Накануне состоялась ознакомительная поездка Юрия Ладыгина и Игоря Кокорина на таможенные посты МАПП Кяхта и ЖДПП Наушки Бурятской таможни, в ходе которой начальники таможенных постов доложили об оперативной обстановке и основных результатах служебной деятельности.



Так, весьма существенная положительная динамика была достигнута по оформлению транзитных деклараций. За десять месяцев года было зарегистрировано 42947 транзитных деклараций, что на 50% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Однако одновременно фиксируется существенное снижение, более чем на 80%, количества перемещений физических лиц, а также легковых и пассажирских транспортных средств из-за пандемии коронавирусной инфекции.



Фото: Бурятская таможня





