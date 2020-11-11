11.11.2020
Главе Бурятии представили нового начальника таможни

Главе Бурятии представили нового начальника таможни

Обсуждались вопросы реконструкции ключевых погранпереходов республики

Вопросы деятельности Бурятской таможни после ее реорганизации в таможню фактического контроля, перспективы развития внешнеэкономической деятельности в регионе, проблемы затянувшейся реконструкции МАПП Кяхта и необходимость  реконструкции  ЖДПП Наушки и ДАПП Монды. Таков круг вопросов, которые обсудили начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин и Алексей Цыденов.

Юрий Ладыгин представил главе  Бурятии Игоря Кокорина - нового руководителя Бурятской таможни, сообщили в ее пресс-службе.

Представляя нового руководителя, Юрий Ладыгин отметил его деловые качества и  значительный опыт работы в таможенных органах Дальнего Востока.

Накануне состоялась ознакомительная поездка Юрия Ладыгина и Игоря Кокорина на таможенные посты МАПП Кяхта и ЖДПП Наушки Бурятской таможни, в ходе которой начальники таможенных постов доложили об оперативной обстановке и основных результатах служебной деятельности.

Так, весьма существенная положительная динамика была достигнута по оформлению транзитных деклараций. За десять месяцев года было зарегистрировано 42947 транзитных деклараций, что на 50% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Однако одновременно фиксируется существенное снижение, более чем на 80%, количества перемещений физических лиц, а также легковых и пассажирских транспортных средств из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Фото: Бурятская таможня


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