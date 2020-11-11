В Улан-Удэ задержана пассажирка, обокравшая таксиста

Шустрая девушка в дороге сняла деньги с банковского счета мужчины по его же телефону



В Улан-Удэ в полицию Октябрьского района с заявлением о снятии восьми тысяч рублей с банковского счета обратился 33-летний горожанин. Мужчина рассказал полицейским, что иногда подрабатывает частным извозом. Ночью он подвозил трех девушек, одна из которых попросила у него сотовый телефон, чтобы позвонить родителям.



После того, как девушка вернула гаджет и вышла, он обнаружил что посредством услуги мобильный банк с банковского счета была переведены денежные средства.



В результате оперативных мероприятий сотрудники угрозыска задержали 16-летнюю подозреваемую. Девушка призналась, что во время поездки попросила у водителя сотовый телефон, якобы для звонка и, увидев подключенную услугу мобильного банка, перевела денежные средства на счет своей знакомой, проживающей в другом городе.



Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Отметим, что в ходе следствия злоумышленница полностью возместила причиненный ущерб.



Фото: МВД по Бурятии

