Житель Улан-Удэ взял «дальневосточный гектар» под стрельбу

Он планируется развивать стрелковые виды спорта в Прибайкальском районе



Житель Улан-Удэ Михаил Андреевский взял с семьей землю по программе «Дальневосточный гектар» и планирует открыть площадку для занятий стрельбой и игр в пейнтбол. Для воплощения проекта получены два участка – на 4,5 и на 3 гектара в районе поселка Турунтаево Прибайкальского района, сообщает пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.



«Мысли организовать площадку для занятий стрелковыми видами спорта были уже давно. Во время одной из поездок мы в Иркутской области посетили действующий стрелковый клуб – проект так впечатлил, что мы решили реализовать аналогичный в Бурятии. Сегодня есть тренд на бережное отношение к дикой природе и животным, многие охотники делают выбор в сторону стендовой стрельбы. Мы воплощаем комплексный проект на двух участках, которые получили по программе «Дальневосточный гектар». На одном участке расположится компакт-спортинг, а на другом – круговой стенд. Здесь же будет оборудована зона для стрельбы из арбалета и площадка для пейнтбола», - рассказывает получатель «гектара» Михаил Андреевский.



Место для размещения стрелкового клуба выбрано в пяти километрах от населенного пункта, чтобы соблюсти необходимые требования законодательства и не беспокоить местных жителей. Единомышленники получили землю еще зимой, а период самоизоляции использовали для того, чтобы начать работы на участке. На сегодняшний день к одному из участков проложены подъездные пути, возводится забор. Кроме того, участок переводится из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли рекреации.



«Сейчас мы пока проводим все подготовительные работы. Надо еще провести на участок электричество, а дальше хотелось бы оборудовать площадку для пейнтбола. Будем приобретать старую технику, возведем постройки для создания эффекта в различных игровых ситуациях – в городе, лабиринте и так далее. Потом масштабируем площадку до полноценного стрелкового полигона. На перспективу хотим оборудовать площадку, чтобы посетители могли у нас попить горячий чай, пообедать», - поделился планами Михаил.



Напомним, что каждый гражданин России, а также участник государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, может взять до гектара земли в любом из 11 регионов Дальневосточного федерального округа.



«Дальневосточный гектар» - это то, чем горжусь. Считаю, что мы сделали очень хорошее дело. Гектаром воспользовались более 86,5 тысячи человек», - отмечал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.



Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет на сайте Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». Люди берут землю, чтобы строить себе жильё, заниматься сельским хозяйством, открывать туристические проекты, заниматься предпринимательством и прочими видами деятельности, среди которых научная и образовательная. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка и подать соответствующее уведомление, через три года - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду. При этом, в случае постройки жилого дома на предоставленном земельном участке, гражданин вправе подать заявление о предоставлении участка в собственность, не дожидаясь окончания пятилетнего срока. В Бурятии, которая присоединилась к реализации программы «Дальневосточный гектар» немногим более года назад, участки получили около 2,6 тысячи человек.



Фото: minvr.gov.ru

