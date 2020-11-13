В Улан-Удэ «антимасочница» устроила скандал в маршрутке

Водитель сбегал и купил маску женщине, но она все равно отказалась ее надеть



В паблике «Аноним 03» сегодня появилось видео скандала в маршрутке №130, который разгорелся из-за одной женщины, отказывающейся надеть маску. Судя по разговору на видео, средство защиты, которое сейчас является обязательным для ношения в транспорте, сбегал и купил для нее сам водитель. Однако, несмотря на уговоры маршрутчика и других пассажиров, женщина стояла на своем: надевать маску она не будет.

«Я ваш номер сейчас запишу и заявление напишу, что вы пытались меня высадить. И вам будет такой штраф!», - грозила она водителю, отказывающемуся начать движение.



После минутной перепалки автобус вес же поехал, но скандал продолжился.



«У вас справки случайно нет на руках», спросила «антимасочницу» одна из пассажирок. «Какой?», уточнила та. «Вы адекватная?», последовал ответ.



«Это вы неадекватные, намордники одели. У вас гипоксия головного мозга», - заявила в ответ «ковид-диссидентка».



Отметим, что в комментариях под видео мнение жителей республики о ситуации разделилось. Одни встали на сторону маршрутчика и пассажиров в масках.



«Дура она, остановили бы и выкинули её, пусть идёт пешком и дышит свежим воздухом». «Зря данные её не взяли. Придёт через неделю в поликлинику 100%. А ей это видео, лечитесь сами». «А потом она будет орать,что ей обязаны место предоставить в больнице!». «У меня, например, астма, мне и так в Бурятии дышать не выносимо, гарь прямо в горле, а с маской я вообще задыхаюсь. Но в общественных местах ношу», - пишут читатели паблика.



Однако немало подписчиков встали на сторону «антимасочницы».



«Да вы из-за этих масок поубивать готовы! По состоянию здоровья многие не готовы их носить. А то, что вы ходите в зачуханных масках, которые теребите весь день руками, вас не смущает? Сколько заразы себе на лицо лепите? Да с таким режимом мы быстрее от других заболеваний передохнем».



«Она ж права, дышите своим же выдыхаемым углекислым газом под маской, сыростью + в маршрутке дышать нечем . Так и здоровый человек заболеет».



«Молодец!!! Полностью поддерживаю. Не все бараны оказывается! Из за таких (масочников) мы и будем постоянно в дерьме. Выполнять не задумываясь это признак рабов. Включайте голову и учитесь думать. Телевизор - это не тот источник, которому нужно безоговорочно верить».



Напомним, в конце октября Роспотребнадзор ввел в России обязательный масочный режим в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах. А согласно



Фото: скриншот видео «Аноним 03» «Я ваш номер сейчас запишу и заявление напишу, что вы пытались меня высадить. И вам будет такой штраф!», - грозила она водителю, отказывающемуся начать движение.После минутной перепалки автобус вес же поехал, но скандал продолжился.«У вас справки случайно нет на руках», спросила «антимасочницу» одна из пассажирок. «Какой?», уточнила та. «Вы адекватная?», последовал ответ.«Это вы неадекватные, намордники одели. У вас гипоксия головного мозга», - заявила в ответ «ковид-диссидентка».Отметим, что в комментариях под видео мнение жителей республики о ситуации разделилось. Одни встали на сторону маршрутчика и пассажиров в масках.«Дура она, остановили бы и выкинули её, пусть идёт пешком и дышит свежим воздухом». «Зря данные её не взяли. Придёт через неделю в поликлинику 100%. А ей это видео, лечитесь сами». «А потом она будет орать,что ей обязаны место предоставить в больнице!». «У меня, например, астма, мне и так в Бурятии дышать не выносимо, гарь прямо в горле, а с маской я вообще задыхаюсь. Но в общественных местах ношу», - пишут читатели паблика.Однако немало подписчиков встали на сторону «антимасочницы».«Да вы из-за этих масок поубивать готовы! По состоянию здоровья многие не готовы их носить. А то, что вы ходите в зачуханных масках, которые теребите весь день руками, вас не смущает? Сколько заразы себе на лицо лепите? Да с таким режимом мы быстрее от других заболеваний передохнем».«Она ж права, дышите своим же выдыхаемым углекислым газом под маской, сыростью + в маршрутке дышать нечем . Так и здоровый человек заболеет».«Молодец!!! Полностью поддерживаю. Не все бараны оказывается! Из за таких (масочников) мы и будем постоянно в дерьме. Выполнять не задумываясь это признак рабов. Включайте голову и учитесь думать. Телевизор - это не тот источник, которому нужно безоговорочно верить».Напомним, в конце октября Роспотребнадзор ввел в России обязательный масочный режим в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах. А согласно недавнему указу главы Бурятии , маску теперь нужно носить и на рабочих местах на всех предприятиях и организациях независимо от форм собственности.Фото: скриншот видео «Аноним 03»