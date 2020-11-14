Новый глава минвостокразвития РФ встретился с Алексеем Цыденовым

Осуждалась реализация инвестпроектов и мероприятия, которые проводятся в республике в рамках единой дальневосточной субсидии



Новый министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков провел рабочую встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Встреча состоялась накануне, 13 ноября, сообщает портал «Твой Дальний Восток».



Руководитель министерства и глава региона обсудили реализацию инвестпроектов в Бурятии, планы на будущий год, а также мероприятия, которые проводятся в республике в рамках единой дальневосточной субсидии.

Отметим, на средства субсидии в Бурятии с 2019 по 2021 год запланирована реализация 113 мероприятий. Общая сумма финансирования из федерального бюджета – свыше 6 млрд рублей.



Напомним, Алексей Чекунков сменил на посту главы минвостокразвития РФ Александра Козлова. Ранее Чекунков занимал должность генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. А 10 ноября на пленарном заседании Госдумы РФ депутаты поддержали нового министра большинством голосов, 11 ноября Чекункова официально представил полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.



Алексей Чекунков родился 3 октября 1980 года в Минске. В 2001 году окончил факультет международных экономических отношений МГИМО. Имеет 20-летний опыт работы в секторе прямых инвестиций. С октября 2014 года возглавлял Фонд развития Дальнего Востока.



Фото: fondvostok.ru

