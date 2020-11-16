16.11.2020
Депутаты Народного Хурала попросили встречи с главой Бурятии

Депутаты Народного Хурала попросили встречи с главой Бурятии

Они хотят обсудить вероятные последствия введенных в республике двухнедельных антиковидных ограничений  для бизнеса

Группа депутатов Народного Хурала Бурятии обратилась к главе республики Алексею Цыденову с просьбой организовать рабочую встречу с депутатами, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Народные избранники просят создать совместную рабочую группу с включением представителей министерства здравоохранения Бурятии, территориального управления Роспотребнадзора, бизнес-сообщества и депутатов Народного Хурала для обсуждения и выработки решений, направленных как на минимизацию рисков и последствий для предприятий введенных сегодня двухнедельных антиковидных ограничений и стабилизацию эпидемиологической ситуации в регионе.

«Депутаты разделяют всеобщую обеспокоенность развитием ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и озабоченность состоянием экономики с вероятными последствиями дополнительных ограничений деятельности предприятий микро-, малого и среднего бизнеса», - отметили в пресс-службе.

Фото: «Номер один»


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