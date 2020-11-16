Депутаты Народного Хурала попросили встречи с главой Бурятии

Они хотят обсудить вероятные последствия введенных в республике двухнедельных антиковидных ограничений для бизнеса



Группа депутатов Народного Хурала Бурятии обратилась к главе республики Алексею Цыденову с просьбой организовать рабочую встречу с депутатами, сообщили в пресс-службе регионального парламента.



Народные избранники просят создать совместную рабочую группу с включением представителей министерства здравоохранения Бурятии, территориального управления Роспотребнадзора, бизнес-сообщества и депутатов Народного Хурала для обсуждения и выработки решений, направленных как на минимизацию рисков и последствий для предприятий



«Депутаты разделяют всеобщую обеспокоенность развитием ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и озабоченность состоянием экономики с вероятными последствиями дополнительных ограничений деятельности предприятий микро-, малого и среднего бизнеса», - отметили в пресс-службе.



Группа депутатов Народного Хурала Бурятии обратилась к главе республики Алексею Цыденову с просьбой организовать рабочую встречу с депутатами, сообщили в пресс-службе регионального парламента.Народные избранники просят создать совместную рабочую группу с включением представителей министерства здравоохранения Бурятии, территориального управления Роспотребнадзора, бизнес-сообщества и депутатов Народного Хурала для обсуждения и выработки решений, направленных как на минимизацию рисков и последствий для предприятий введенных сегодня двухнедельных антиковидных ограничений и стабилизацию эпидемиологической ситуации в регионе.«Депутаты разделяют всеобщую обеспокоенность развитием ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и озабоченность состоянием экономики с вероятными последствиями дополнительных ограничений деятельности предприятий микро-, малого и среднего бизнеса», - отметили в пресс-службе. Фото: «Номер один»

