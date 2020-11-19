Депутаты горсовета Улан-Удэ вручили дипломы за конкурс «Школа – веселая пора!»

Приз в тридцать тысяч рублей победители потратят на выезд в биосферный заповедник





Конкурс проходил в сентябре. Участники снимали видеоролики о своих школах, которые оценивались лайками в инстаграме Улан-Удэнского горсовета.

– Всего на конкурс поступило 56 заявок, в том числе, наша 19-я школа. Я являюсь депутатом на этом округе. Для нас было неожиданностью, то, что ребята смогли сделать для округа. Это победа! Ни один житель не остался в стороне, все передавали ролик по мессенджерам и социальным сетям, чтобы набрать больше лайков и победить. А потом все вместе радовались их выигрышу. Мы гордимся, что наши дети такие креативные и целеустремленные, - заявила депутат горсовета Елена Вахрушкинова.





– Наша школа любит такие конкурсы. Мы увидели призыв от депутатов горсовета и решили присоединиться, посмотреть, какие у нас возможности. Ролик мы сделали из фотографий учеников, взятых с военно-патриотических событий и концертов, посвященных праздникам. Своей работой мы хотели передать, что дружба – это главное на планете. Если мы будем вместе, то будем сильными, - рассказала участника команды-победительницы Туяна Батомункуева.





Из-за сложной эпидобстановки награждение откладывалось.Накануне победители получили долгожданные дипломы и денежные призы. Депутаты горсовета посетили три школы, чтобы передать награды победителям.Лидером стала команда 9 «А» класса школы №19. За время проведения конкурса их ролик набрал 6489 лайков, и был признан лучшим среди остальных участников.В награду они получили диплом и 30 000 рублей. Награду победителям вручила депутат округа Елена Вахрушкинова.– Хотелось бы поблагодарить горсовет за такой интересный конкурс. Спасибо и участникам за подаренные эмоции. Конкурс сплотил и воодушевил не только детей, но и всех жителей округа. Денежный приз, который нам вручили, мы с классом потратим на выезд в биосферный заповедник – это наша мечта, - сообщила классный руководитель 9 «А» класса Надежда Бадареева.Второе место заняла школа №63. Депутат горсовета Батор Лудупов вручил им почётный диплом и сертификат на 20 000 рублей. Он отметил, что это хорошая материальная и моральная поддержка, которая пойдёт на благо школам. По его словам, конкурсом заинтересовались не только дети, но и их родители, и учителя, и конкурс получил большой резонанс.Школа № 8, занявшая третье место и набравшая 6256 лайков получила почётный диплом и 10 000 рублей. Видеоролик сделали школьное ученическое самоуправление «Мир» и педагоги. Депутат Василий Цыремпилов лично передал детям приз. Дети рассказали, что денежный приз направят на развитие креативного уголка в школе.– Конкурс был приурочен к 1-му сентября, чтобы школьники позитивно начали свой учебный год. Было очень много интересных и креативных заявок, все участники постарались. Было выбрано три победителя. И сегодня мы вручаем им дипломы и денежные сертификаты, которые они выиграли. Пришлось, конечно, подождать, но такая задержка с вручением вышла из-за обострения коронавируса, - пояснил депутат горсовета Василий Цыремпилов.Фото: горсовет Улан-Удэ